Meteo a 15 giorni: clima gradevole, ma anche INSTABILE...

L'alta pressione delle Azzorre in fase di espansione sull'Europa occidentale, proverà a mettere i bastoni tra le ruote alla paventata rottura estiva prevista per i primi giorni di settembre.

I temporali non mancheranno e le temperature tenderanno a scendere, ma non si potrà ancora parlare di dipartita dell'estate; sembra più probabile un declino lento della stagione che comunque non dovrebbe disdegnare temporali anche di una certa intensità sull'Italia.

Dopo il passaggio relativamente instabile dell'inizio della settimana prossima, il tempo sull'Italia potrebbe "rilassarsi" sotto la spinta dell'alta pressione azzorriana. Ecco la situazione attesa per venerdì 6 settembre secondo la media degli scenari del modello americano:

Il grande anticiclone azzorriano devierà le correnti atlantiche autunnali verso l'Europa settentrionale. L'Italia verrà interessata dall'estremo lembo occidentale della figura stabilizzante che non sarà esente da infiltrazioni fresche (frecce blu) con la possibilità di qualche temporale nelle aree interne del centro e del sud; altrove bel tempo, ma accompagnato da temperature non eccessivamente alte.

Cosa potrebbe capitare successivamente? Sul finire della prima decade settembrina, la media degli scenari del modello americano mostra il ritiro dell'alta pressione atlantica e l'ingresso di correnti fresche ed instabili verso l'Europa centrale e il nord Italia. Ecco la mappa estrapolata per martedì 10 settembre:

Se questa tendenza fosse rispettata, il tempo cambierebbe aspetto sull'Italia. Arriverebbero temporali più o meno intensi al nord e su parte del centro accompagnati da un calo delle temperature.

Al sud e sulle Isole l'instabilità e il conseguente calo dei termometri sarebbero meno avvertiti, ma comunque presenti.

Controlla sempre le previsioni dettagliate e specifiche per la tua città, continuamente aggiornate:

>>> ROMA

>>> MILANO

>>> NAPOLI

>>> altre località