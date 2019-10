Meteo a 15 giorni: clamorosa prosecuzione del MALTEMPO sino a metà novembre?

Sappiamo bene che quando il tempo raggiunge un equilibrio difficilmente poi tende a spendere "energia" per trovarne un altro. In questo momento sembra che possa averne raggiunto uno votato al maltempo , un maltempo che potrebbe dunque caratterizzare ad intervalli gran parte della prima decade del mese di novembre.



Dopo il peggioramento del week-end 2-3 novembre e quello atteso tra martedì 5 e mercoledì 6, ecco che gli scenari a lungo termine ne propongono altri per i giorni successivi, uno ad esempio entro venerdì 8, di cui vi mostriamo qui una mappa esemplificativa:

Tale fase instabile, a tratti perturbata, potrebbe proseguire sino a domenica 10, dopo di che cominciano chiaramente le "dispersioni" del modello, che comunque tiene fede ancora alla sua linea votata alle precipitazioni in molte delle sue corse; addirittura in alcune ipotizza la formazione di un anticiclone sulla Scandinavia con conseguente deviazione delle depressioni in area mediterranea e prosecuzione del maltempo sino a metà mese, come si nota qui:

Soluzioni meno estreme prevedono invece da lunedì 11 un certo indebolimento della spinta atlantica ma non rinunciano a piazzare depressioni nell'area mediterranea, pur in un contesto più favorevole ad assistere ad una parziale rimonta anticiclonica, ma solo potenziale, come si evince chiaramente dalla mappa qui sotto:

IN SINTESI da giovedì 7 a mercoledì 13 novembre:

-Sembrano ancora possibili almeno due momenti instabili, a tratti perturbati, l'uno tra venerdì 8 e domenica 10 novembre, il secondo tra martedì 12 e mercoledì 13 o addirittura giovedì 14 novembre.



-L'intervento stabilizzatore dell'anticiclone al momento non sembra possibile, se non per brevissimi intervalli di tempo tra il passaggio di una saccatura e l'altra.