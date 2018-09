METEO A 15 GIORNI: clamorosa offensiva dell'ARIA FREDDA dal nord Europa? (guarda le mappe)

L'anticiclone rimarrà con noi da domenica 9 a sabato 15 settembre, regalandoci una parentesi d'estate settembrina, poi le cose potrebbero cambiare. Il flusso perturbato atlantico dovrebbe entrare in azione anche alle basse latitudini, determinando un cambiamento del tempo anche sul nostro Paese.



Da domenica 16 settembre e più ancora nei giorni successivi, i primi disturbi potrebbero riguardare il settentrione con qualche annuvolamento e brevi rovesci a sfondo temporalesco, nei giorni successivi nord e centro potrebbero essere nel mirino dell'instabilità a causa del passaggio di veloci impulsi instabili da ovest, ma ciò che appare più importante è quanto si scorge subito dopo.



Da ben 72 ore nel lungo termine il modello americano insiste nel disegnare sulle mappe uno spettacolare scambio meridiano di calore : in pratica l'alta pressione salirebbe di latitudine verso il Regno Unito e un profondo vortice ciclonico si estenderebbe dalla Scandinavia al centro Europa, veicolando verso sud masse d'aria di origine artica marittima, in grado di determinare tempo instabile, ventoso e freddo per la stagione.



Sarà davvero così? Magari non in questi termini, ma come spesso è accaduto in passato nell'ultima parte del settembre, una sfuriata da nord del genere non è affatto da escludere: solitamente con essa si archivia in maniera netta e definitiva ciò che rimane della stagione estiva.



Si tratta di una prospettiva che sicuramente porrebbe fine all'ablazione estiva dei ghiacciai, ma più in generale raffredderebbe il Continente.



SINTESI PREVISIONALE da giovedì 13 a giovedì 20 settembre:

giovedì 13, venerdì 14 e sabato 15 settembre: bel tempo ovunque, clima tipico della tarda estate, anche più caldo del normale nelle ore pomeridiane.



domenica 16 settembre: qualche temporale possibile al nord e sulla Toscana con lieve calo termico, ancora tempo buono altrove e abbastanza caldo.



lunedì 17 e martedì 18 settembre: instabile a tratti tra nord e centro con alcune situazioni temporalesche a macchia di leopardo e clima più fresco, ancora tempo buono al sud con un po' di caldo.



mercoledì 19 e giovedì 20 settembre: ancora variabilità sull'Italia, questa volta estesa anche al sud, qualche fenomeno di instabilità pomeridiana sui monti e tra la notte ed il mattino presto in mare aperto o sulle coste.



venerdì 21 settembre: possibile intenso peggioramento a partire dal nord con piogge, temporali e netto calo delle temperature. Seguite gli aggiornamenti!