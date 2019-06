Meteo a 15 giorni: ci sono speranze che il caldo si attenui?

L'ondata di caldo che sta per interessare la nostra Penisola raggiungerà la sua fase culminante nella seconda parte di questa settimana. Una fine di giugno davvero bollente non solo per l'Italia, ma per gran parte del nostro Continente.

La bolla calda inizierà lentamente a sgonfiarsi nei primi giorni di luglio soprattutto sull'Europa centrale e in misura minore su parte dell'Italia. La media degli scenari del modello americano imbastita questo pomeriggio per giovedì 4 luglio mostra l'allungo dell'alta pressione delle Azzorre verso il centro Europa:

La parziale ricostituzione del gradiente da ovest sul Vecchio Continente farà indietreggiare la calura africana verso sud introducendo condizioni climatiche più gradevoli segnatamente al nord, al prezzo però di qualche temporale anche intenso.

Il miglioramento della situazione termica risulta bene evidente dalle temperature a 1500 metri previste in Italia per il medesimo giorno ovvero giovedì 4 luglio:

Osservate sempre l'isoterma + 20° (circa 32-33° al suolo); notate come questo valore tenderà ad introflettersi verso sud, segno di un arretramento della calura verso il nord Africa.

Dal punto di vista dei fenomeni, qualche temporale anche intenso sarà possibile al nord e al centro, mentre al sud e sulle Isole le condizioni meteo resteranno stabili.

Controlla sempre le previsioni dettagliate e specifiche per la tua città, che vengono continuamente aggiornate:

>>> ROMA

>>> MILANO

>>> NAPOLI

Altre località: www.meteolive.it