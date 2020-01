Meteo a 15 giorni: chi manderà al tappeto l'anticiclone?

Liberarsi di un colosso, di un mostro insaziabile di stabilità come l'anticiclone african-europeo, come ormai potremmo ribattezzarlo, non sarà facile prima della fine stagione.



Quando "gira storta" è difficile che di colpo il panorama possa mutare, ma naturalmente nessuno ha la verità in tasca e siamo pronti ad essere smentiti.



Al momento un "KO" spettacolare non è probabile, né tantomeno prevedibile; dunque che l'anticiclone vada al tappeto o sgombri il quadrato per far posto ad una figura antagonista resta per ora l'ultima strada praticabile.

Più facile che perda il dominio del Mediterraneo "ai punti", attraverso un lungo lavoro di erosione da parte delle correnti atlantiche, tra fine mese e i primi giorni di febbraio.



Non sarà comunque facile perché:

1 le correnti devono scavarsi un sentiero da ovest

2 abbassarsi di latitudine

3 infine ondulare



Senza questi tre movimenti fondamentali, che sottendono una frenata della corrente a getto, l'anticiclone spadroneggerà ancora per molti giorni , fino a quando tutto quel freddo confinato al Polo non reggerà più e dovrà trovare necessariamente una valvola di sfogo verso sud, favorita dal fisiologico indebolimento del vortice polare che si riscontra a fine stagione.



Vediamola comunque la sequenza che potrebbe portarci fuori da questa situazione di relativo immobilismo; nella prima mappa si nota l'anticiclone ancora forte, come evidenziano molte emissioni del modello americano per la fine del mese:

Ecco invece per lo stesso periodo (sempre fine gennaio) un tentativo di penetrazione delle correnti da ovest, peraltro piuttosto blando, ma sufficiente ad indebolire il pachiderma:

Infine nella terza mappa l'ondulazione che servirebbe a sbloccare la situazione. Non di quelle fantasmagoriche, ma nemmeno trascurabili, servirebbe alla stagione per prendere, almeno nel finale, una piega diversa da quella vissuta dal 22 dicembre scorso.