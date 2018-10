Meteo a 15 GIORNI: che MALTEMPO sino al giorno di Ognissanti!

Che maltempo! Era tanto che i modelli non inquadravano con diversi giorni di anticipo e con tanta precisione una depressione così profonda a ridosso del Mar Ligure. La descrivono per la fine del mese da giorni, indicando anche le precipitazioni abbondanti che accompagneranno la sua presenza ed il suo passaggio



Insomma in 48 ore al nord e sul Tirreno potrebbe cadere tutta la pioggia che su queste zone è mancata sino ad ora. La vasta perturbazione collegata al vortice depressionario comunque non dovrebbe risparmiare alcuna zona del Paese, anche se potrebbe essere il nord-ovest questa volta il settore più colpito dai fenomeni.



La depressione dovrebbe attivarsi lunedì 29, approfondirsi entro la mattinata di martedì 30 sul Ligure e poi allontanarsi lentamente verso il nord delle Alpi entro la serata dello stesso giorno, trascinandosi dietro un vasto e possente corpo nuvoloso foriero di quei fenomeni generosi di cui vi abbiamo già parlato.



Mercoledì 31 sarà la variabilità ad dominare la scena, in attesa che entro sera da ovest giunga un altro fronte, pronto a dispensare precipitazioni a partire da ovest, almeno sino al pomeriggio di giovedì 1° novembre.



Il flusso delle correnti sino al 2 novembre rimarrà comunque da sud-ovest e il tempo rimarrà instabile sino a sabato 3, quando si prevede un temporaneo miglioramento. Si tratta comunque di previsioni a lungo termine, che potrebbero facilmente cambiare nella tempistica, anche se lo schema barico illustrato appare sufficientemente attendibile.



Da notare che tra domenica 4 e mercoledì 7 novembre non si nota nemmeno nella media degli scenari possibili il ritorno franco dell'anticiclone. Dunque si suppone che la fase variabile possa continuare.



SINTESI PREVISIONALE da MARTEDI 30 OTTOBRE a MARTEDI 6 NOVEMBRE:

martedì 30 ottobre: pesante maltempo su gran parte d'Italia, tendente a localizzarsi al nord e lungo le regioni adriatiche, con venti forti, mari agitati e neve sulle Alpi oltre i 1700-2000m. I fenomeni potrebbero risultare anche molto abbondanti sul settore nord-occidentali e su alto Veneto, Trentino e Friuli.



mercoledì 31 ottobre: generale variabilità con tendenza a nuovo peggioramento entro sera sul nord-ovest, la Sardegna, la Toscana, l'Umbria ed il Lazio associato a piogge.



giovedì 1° novembre: coperto con piogge al nord, al centro e sulla Campania, nubi anche sul resto del sud ma con fenomeni solo sparsi ed intermittenti. Migliora sul settore nord occidentale.



venerdì 2 novembre: generale variabilità, qualche pioggia sulle regioni centrali e sul nord-est, più asciutto altrove.



sabato 3 novembre: temporaneo miglioramento.



da domenica 4 novembre: condizioni di variabilità, a tratti possibili nuovi passaggi piovosi. Temperature nell'ambito della media del periodo.