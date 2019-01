Meteo a 15 giorni: cambierà tutto nella terza decade di gennaio?

Durante la seconda metà del mese di gennaio e soprattutto nella terza decade del mese, assisteremo ad un importante cambiamento del tempo.



L'alta pressione batterà parzialmente in ritirata e le grandi depressioni atlantiche potrebbero finalmente riuscire a sfondare più ad ovest, andando a determinare condizioni di tempo decisamente più dinamiche, cioè instabili e a tratti perturbate, su Spagna, Francia ed Italia.



Così recitano le nuove emissioni del modello americano che confermano un indebolimento della corrente a getto proprio da metà gennaio in poi, congiuntamente ad un indebolimento dell'alta pressione di tipo dinamico.



E' invece possibile che aria di origine artica possa affluire verso sud, interagendo con i vortici depressionari ed attivando condizioni di maltempo anche piuttosto prolungate e foriere di precipitazioni anche nevose.



L'aria fredda affluita potrebbe costituire una buona base di partenza per osservare la formazione di anticicloni termici, utili a conservare il freddo e per "cementare" queste condizioni invernali sul Vecchio Continente in modo decisamente più esteso.



Quanto è attendibile questa flessione del campo barico sul centro Europa e sull'Italia? Almeno un bel 35-40%, mentre è assolutamente impossibile stabilire se potrà trattarsi di una fase di breve durata o se invece potrà essere l'inizio di una svolta di lunga durata nello stato del tempo sul Continente.



Una cosa sembra certa: NULLA di quanto descritto rispetto al cambiamento sembrerebbe derivare da forzanti indotte dalla stratosfera: infatti il vortice polare rimarrebbe abbastanza compatto. Il tutto tratterebbe unicamente spunto dal fisiologico rallentamento della corrente a getto, disturbata da iniezioni di aria più calda diretta dai tropici verso la regione subpolare.



SINTESI PREVISIONALE DA GIOVEDI 17 a GIOVEDI 24 GENNAIO:

fase 17-20 gennaio: fase instabile al centro e al sud, variabile al nord, più fredda e ventosa con nevicate a quote collinari lungo la dorsale appenninica.



fase 21-25 gennaio: possibile fase perturbata estesa a tutto il Paese con piogge e nevicate a quote basse soprattutto sulle Alpi. Da verificare.