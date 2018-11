Meteo a 15 GIORNI: breve parentesi più stabile prima di altri peggioramenti?

C'è ancora parecchia indecisione sulla possibile breve fase anticiclonica che i modelli paventano sul finire della prossima settimana. Il modello americano è molto più dubbioso del collega europeo nel prevedere una fase di stabilità tra venerdì 9 e domenica 11 novembre.



Si, "si legge tra le righe", potrebbe esserci un breve periodo caratterizzato da una sostanziale assenza di fenomeni e da una relativa mitezza , ma le correnti perturbate atlantiche e quelle più fredde in rientro dall'Europa orientale potrebbero decidere di ridimensionare rapidamente le velleità dell'alta pressione e di proporre altre fasi instabili sul Mediterraneo.



Si tratterebbe peraltro di uno schema barico ormai "di casa" durante il mese di novembre: l'alta pressione scandinava ben presente nel nord Europa come fossimo in pieno inverno e il dialogo tra perturbazioni atlantiche e quelle fredde in rientro da est sotto l'anticiclone.



Una disposizione che farebbe quasi pensare che il passaggio stagionale tra autunno ed inverno possa non essere così lontano, ma che puntualmente ogni anno viene smentita a fine mese dall'accelerata bestiale del vortice polare che spinge la sua potentissima corrente MITE da ovest a distruggere questo schema e a farci vivere una stagione invernale incolore (salvo pochi frangenti).



Sarà così anche quest'anno? Al momento il vortice polare in troposfera non sembrerebbe seguire ciò che sta avvenendo di pazzo in stratosfera, ma è ancora presto per affermare che un accoppiamento tra i due non possa avvenire quasi all'improvviso: dunque rimanete aggiornati!



IPOTESI PIU' PROBABILE da SABATO 10 a SABATO 17 NOVEMBRE:

periodo sabato 10-domenica 11 novembre: tempo discreto sull'insieme del Paese, nubi basse saldate a nebbia possibili su pianure e valli. Temperature nella media.



periodo lunedì 12-martedi 13 novembre: possibile nuovo peggioramento al nord e sui versanti tirrenici con precipitazioni.



periodo mercoledì 14 novembre-giovedì 15 novembre: tempo perturbato, al nord neve sulle Alpi sin verso i 1200m, temperature in calo al settentrione per rientro di venti da est più freddi, Scirocco al centro e al sud.



venerdì 16 e venerdì 17 novembre: migliora al nord, maltempo su medio Adriatico e meridione, neve in Appennino oltre i 1000m, temperature in calo.



Attendibilità: media sino a domenica 11 novembre, poi bassa nei giorni successivi.