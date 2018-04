Meteo a 15 giorni: break soleggiato e piÃ¹ caldo, poi altro MALTEMPO?

Dopo la fase depressionaria prevista per i primi giorni di maggio, durante il fine settimana 5-6 interverrà una breve fase anticiclonica a riportare il bel tempo, soprattutto al nord, mentre al centro e al sud la persistenza di un'ansa depressionaria a tutte le quote determinerà ancora condizioni di moderata instabilità, segnatamente nelle ore pomeridiane e sulle zone interne e montuose.



L'alta pressione non solo nei giorni successivi non riuscirà a conquistare tutto il Paese, ma verà infilzata lungo il suo punto più vulnerabile ad ovest, dall'inserimento di una saccatura atlantica che sfrutterà il "vuoto di potere" presente nell'area mediterranea, per andare a generare una nuova depressione, in grado di insistere sulla Penisola almeno sino a lunedì 14 maggio.



In questo contesto è logico attendersi una deriva molto instabile del tempo, con fenomeni a carattere temporalesco piuttosto frequenti, specie al nord e lungo le regioni tirreniche, maggiormente coinvolti dal ramo ascendente della saccatura e dunque soggetti a maggiore vorticità ciclonica.



Le temperature comunque non accuseranno severe diminuzioni. Come abbiamo infatti già avuto di rimarcare anche stamane, in questa primavera non sono mai osservate irruzioni fredde tardive dirette verso il Mediterraneo centrale, di conseguenza i valori termici spesso si sono presentati superiori alla media del periodo. Anche in questa fase di potenziale maltempo, al massimo ci si avvicinerà alla media.



L'attendibilità previsionale nel suo complesso è più che discreta: siamo al 55%



SINTESI PREVISIONALE da martedi 8 a martedi 15 maggio:

martedi 8 e mercoledi 9 maggio: condizioni di generale stabilità al nord con temperature anche particolarmente miti, un po' di instabilità al centro e al sud con brevi rovesci temporaleschi a carattere sparso lungo la dorsale appenninica e nelle zone interne. clima mite, un po' fresco al mattino.



giovedi 10 maggio: primi annuvolamenti importanti su nord-ovest, Toscana e Sardegna con locali rovesci a ridosso dei rilievi. Tempo discreto altrove salvo isolati temporali pomeridiani in Appennino. Temperature invariate.



venerdì 11 e sabato 12 maggio: instabile su tutti i versanti occidentali dal nord-ovest alla Campania, Sardegna compresa, con possibili precipitazioni, anche temporalesche, parzialmente nuvoloso altrove ma con basso rischio di pioggia. Mite, più fresco ad ovest dalla serata di sabato.



domenica 13 e lunedì 14 maggio: tempo instabile su tutto il Paese, a tratti perturbato con piogge e temporali, temperature in calo.



martedi 15 maggio: passaggio a tempo variabile con prevalenza di schiarite, clima gradevole.