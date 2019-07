Meteo a 15 giorni: BREAK dell'estate la prossima settimana, poi...

Andremo verso una fase estiva più gradevole e più instabile? Non subito! Durante questa settimana i cali termici saranno limitati ai temporali che colpiranno segnatamente il nord, mentre su tutte le altre regioni il sole dardeggiante ed il caldo intenso continueranno ad essere gli unici protagonisti sulla scena meteorologica dello Stivale.

All'inizio della settimana prossima è previsto l'arrivo di aria più fresca da nord-ovest, congiuntamente ad un ritiro verso sud dell'alta pressione africana; ecco la situazione prevista per martedì 9 luglio:

Le due Isole maggiori e parte del meridione peninsulare saranno interessate da condizioni abbastanza buone stante la maggiore vicinanza all'alta pressione africana; tutte le altre regioni entreranno invece in un regime di variabilità dettato da aria più fresca; sulle regioni settentrionali, nelle zone interne e lungo il versante adriatico il tempo potrebbe presentarsi anche instabile con concreto rischio di temporali.

Volgendo lo sguardo oltre e arrivando a venerdi 12 luglio, il tempo manterrà caratteristiche spiccatamente variabili specie al nord e al centro, in un contesto termico non caldo:

Notate le correnti perturbate atlantiche che sceglieranno nuovamente la via dell'Europa occidentale, gonfiando successivamente l'anticiclone africano verso il Mare Nostrum. Il risultato di questa mossa si renderà manifesto nel secondo fine settimana di luglio, come mostra questa mappa di previsione valida per domenica 14 luglio:

Alta pressione e caldo intenso sull'Italia, anche se nulla di paragonabile alla canicola della settimana scorsa. Solo successivamente, la depressione presente sul Regno Unito potrebbe traslare verso levante apportandoi nuovi temporali al nord e aria più fresca, mentre il centro e il meridione resteranno sotto un caldo sole estivo.

