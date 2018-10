METEO a 15 giorni: botta e risposta anticiclone-perturbazioni

Ottobre non è settembre, ma nemmeno novembre.

E' un mese di transizione in cui sino ad alcuni anni fa spesso pioveva ma non mancavano nemmeno le famose "ottobrate", mentre più recentemente le perturbazioni sono lungamente latitate, la pioggia si è vista con il contagocce e le ottobrate sono diventate sempre più estese.



Anche quest'anno l'anticiclone è presente ma i modelli matematici suggeriscono che il suo dominio potrebbe essere interrotto di tanto in tanto dal passaggio di alcune onde perturbate atlantiche, così come da vortici freddi in quota presenti in sede mediterranea.



Appare invece tramontata l'idea di un affondo depressionario dal nord Europa che avrebbe portato freddo precoce e nevicate sui rilievi; l'azione perturbatrice delle correnti occidentali risulterebbe prevalente su tutte le altre e l'alta pressione riuscirebbe ad opporvisi solo parzialmente.



Se dovessimo dare un punteggio che fotografi il potenziale andamento di questo mese di ottobre attribuiremmo 2 punti all'anticiclone e due anche alle perturbazioni: dunque si potrebbe terminare con un pareggio.



SINTESI PREVISIONALE da MARTEDI 9 a MARTEDI 16 OTTOBRE:

martedì 9 ottobre: bel tempo al nord, depressione in azione al centro e al sud con nuvolaglia e qualche precipitazione sparsa, anche a carattere temporalesco. Temperature miti.



mercoledì 10 ottobre: residui fenomeni al sud ma in esaurimento, abbastanza soleggiato altrove, clima nel complesso gradevole.



giovedì 11 e venerdì 12 ottobre: bel tempo su tutti i settori grazie all'alta pressione, locali banchi di nebbia sulle zone pianeggianti del nord e nelle valli del centro tra la notte ed il mattino presto.



sabato 13 ottobre e domenica 14 ottobre: passaggi nuvolosi al nord ma senza conseguenze, nubi basse su Liguria e Toscana con locali piovaschi, bello altrove, sempre mite.



lunedì 15 e martedì 16 ottobre: peggiora con precipitazioni al nord e al centro, giù le temperature, martedì fenomeni anche sulla Campania. Previsione da verificare.