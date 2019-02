Meteo a 15 giorni: aumentano leggermente le quotazioni del MALTEMPO e del FREDDO...

L'inverno proverà a sgomitare, in un mare di indecisioni ed "ostacoli altopressori" che ancora emergono dalle mappe in nostro possesso.

Le ultime analisi del modello americano disponibili questo pomeriggio strizzano l'occhio all'ipotesi fredda e perturbata, senza però snobbare completamente quella anticiclonica.

Rispetto a questa mattina, il numero delle corse alternative (imbastite dal modello medesimo) che optano per una retrogressione continentale sull'Italia nella seconda parte del mese, sono aumentate.

La prima mappa ne mostra una valida per domenica 17 febbraio. In molte corse del modello americano si evince la realizzazione di un pattern NAO- ad iniziare dal giorno 15 febbraio.

In altre parole, l'aria fredda da est andrebbe a "stuzzicare" il vicino Atlantico, specie in prossimità della Penisola Iberica, con la creazione di una depressione in loco. L'alta pressione migrerebbe con la sua parte forte tra la Scandinavia e l'Europa nord-orientale, offrendo un corridoio di reiterazione del freddo da est sull'Europa centrale e in parte anche sull'Italia.

Se questa tesi andasse in porto, si verrebbe a creare una situazione davvero stuzzicante in chiave invernale per la nostra Penisola, specie per i settori centro-settentrionali italici.

La seconda mappa mostra invece l'ipotesi ufficiale imbastita questo pomeriggio dal modello medesimo.

Secondo questa corsa, al freddo potrebbero far seguito condizioni di maltempo, stante la presenza di una vasta circolazione ciclonica sull'Europa occidentale.

Molta pioggia, molta neve sui rilievi del centro-nord, ma condizioni termiche solo relativamente fredde per via di correnti meridionali umide.

E le percentuali di attendibilità? Questo pomeriggio siamo messi così: 65% per la tesi fredda o perturbata e 35% per quella anticiclonica, ma domani sarà un altro giorno, con nuove percentuali e nuove sorprese!