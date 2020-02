Meteo a 15 giorni: arriverÃ  una NEVICATA tardiva?

I modelli faticano ad inquadrare un serio sfondamento delle correnti fredde in arrivo dalla Scandinavia. Il tentativo viene abbozzato, poi anche ben documentato, infine respinto al mittente e si resta con il solito nulla di fatto.



La nevicata irachena, che ha fatto immensamente felici bambini che per il resto hanno ben poco per cui gioire, è il segno tangibile di un'anomalia pressoria che si trascina da anni; ogni qualvolta la neve finisce in Turchia, Siria, Iran, Iraq, piuttosto che in Marocco o Tunisia, l'inverno dalle nostre parti è anomalo; il tutto sta succedendo sempre più frequentemente e gli ambientalisti ne attribuiscono la causa al global warming e la cosa non si può mettere in dubbio, altrimenti ti becchi del negazionista. Quindi è cosi. Punto.

Le ragioni per cui il vortice polare si comporta in modo tanto bizzarro, girando fuori giro ad ogni inverno dal 2014 ad oggi, in realtà dovrebbero essere oggetto di studi ben più approfonditi. In ogni caso dovremmo essere quasi alla fine di questo tormentato susseguirsi di giornate in fotocopia che fanno pensare di essere già con un piede e mezzo in primavera.



Non tanto perché potrebbe succedere chissà quale sconquasso, quanto perché piuttosto il sole sta salendo sulla linea dell'orizzonte e il vortice polare non girerà più come una trottola impazzita, ma si concederà qualche pausa. Vediamo allora qualche carta per cercare di capire se nell'ultima decade di febbraio potrà esserci una qualche variazione.



Si, probabilmente sperimenteremo una fase caratterizzata da correnti da nord-ovest tra giovedì 20 e sabato 22, ma non tale da determinare un peggioramento vistoso, solo un po' di instabilità, vento e qualche grado in meno, come mostra la carta qui sotto, riferita alla media degli scenari del modello americano:

Questa ondulazione parziale e temporanea delle correnti atlantiche non sarà seguita da un'ulteriore frenata delle correnti da ovest, bensì dall'ennesima ripresa del flusso zonale da domenica 23 a martedì 25 febbraio, come si nota nella mappa qui sotto:

Solo da mercoledì 26 si scorge una più netta frenata delle correnti perturbate e uno scostamento dell'anticiclone verso ovest che fa ben sperare:

Un ingresso più netto e marcato di questi flussi freddi ed instabili però non si vede prima di venerdì 28, una distanza temporale troppo lunga per poter avallare anche solo oltre il 15% tale ipotesi:

IN SINTESI il tempo da giovedì 20 a venerdì 28 febbraio:

ancora non si può escludere un colpo di coda serio dell'inverno entro la fine del mese ma certamente questo sarà più facile in marzo, quando il vortice polare tenderà ad indebolirsi in modo decisamente più netto.