Meteo a 15 giorni: arriverà l'inverno VERO a fine anno o la stagione proseguirà MITE?

Il vortice polare non potrà continuare a tenersi il freddo tutto per sé. C'è bisogna evidentemente di un riequilibrio della situazione, cioè di uno scambio di calore tra meridiani, che potrebbe intervenire sul finire dell'anno.

Da giorni i modelli matematici lanciano segnali in tal senso, che si perdono però in un mare di altre emissioni confuse, che spesso strizzano l'occhio al mantenimento dello status quo, cioè tendono a perpetuare questa situazione di eterno autunno, davvero un po' triste.



I segnali però non vanno affatto trascurati: si vedono INIEZIONI di aria molto mite salire dalle latitudini subtropicali verso il nord Europa da venerdì 27 in poi, si nota un'onda simile, anche se meno pronunciata, svilupparsi a ridosso delle Aleutine nel nord America, si osserva la formazione di un anticiclone piuttosto massiccio sulla Siberia e l'espansione dell'anticiclone termico verso sud nei pressi della Groenlandia.



L'indizio più rilevante rimane il primo: se l'alta pressione salirà a tal punto da influenzare tutta la configurazione barica sul Continente, erigendo un muro MASSICCIO sull'ovest del Continente, allora l'inverno potrebbe finalmente entrare in scena, ma non solo per una comparsata, mettendo radici e favorendo anche eventi importanti in stratosfera, in grado poi di riflettersi ancora su di noi, come in un sistema di vasi comunicanti.



Vediamo dunque l'esordio di questo possibile cambiamento: siamo a venerdì 27 dicembre e l'alta pressione potrebbe frapporsi tra le varie onde atlantiche, spezzando l'equilibrio sin qui raggiunto, le correnti comincerebbero a piegare da nord sull'Italia:

Ecco la seconda mossa, la costituzione di un muro ancora più possente, quasi in comunicazioni con il Polo, siamo a domenica 29 dicembre, guardate quanta aria fredda verrebbe veicolata verso di noi:

L'anomalia barica positiva a 5500m risulterebbe impressionante, cosi come non trascurabile risulterebbe quella negativa sul Mediterraneo centrale:

Sarebbe il passo decisivo verso un periodo prettamente invernale, ma usare il condizionale è d'obbligo perché MOLTE altre mappe vedono invece quel tentativo di rimonta anticiclonica verso nord, soffocato a breve dalla potenza della corrente a getto da ovest, che riproporrebbe nel volgere di breve la mitezza atlantica, guarda:

DUNQUE, cosa succederà? Prima di sposare una linea di tendenza occorrerà attendere almeno altre 48 ore, per capire se e come i modelli digeriranno questo tentativo tanto clamoroso di modifica della circolazione generale. Inutile pertanto scendere oggi nel dettaglio previsionale.