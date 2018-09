Meteo a 15 giorni: arriva o no la stoccata autunnale?

L'egemonia dell'alta pressione e conseguente estate settembrina sul nostro Paese continuerà, seppure con qualche disturbo, fino a metà della prossima settimana.

La mappa del modello americano relativa a venerdì 21 settembre, avvio dell'autunno astronomico, mostra la nostra Penisola ancora protetta da un'alta pressione in evidente fase di stanca.

Sulla Penisola iberica e l'ovest della Francia si scaverà una depressione che lentamente potrebbe avanzare verso i nostri lidi, scacciando i residui di un'estate ormai al tramonto.

Dopo un fine settimana con tempo in peggioramento al nord, specie domenica 23 settembre, un vero e proprio guasto potrebbe intervenire su gran parte d'Italia, coinvolgendo più direttamente le nostre regioni settentrionali e centrali (seconda mappa).

Se questa situazione dovesse divenire reale, si tratterebbe di un peggioramento di stampo autunnale con piogge anche intense e temperature in calo specie al nord.

Le estreme regioni meridionali e la Sicilia resterebbero un po' ai margini, protette da un blando cuneo anticiclonico di matrice africana.

Volgendo lo sguardo oltre e arrivando a mercoledi 26 settembre (terza mappa), notiamo le regioni settentrionali e centrali alle prese con un tempo molto instabile e più fresco.

Viceversa, le regioni meridionali e le Isole potranno godere di un tempo migliore con scarse possibilità di eventi precipitativi e temperature piuttosto elevate.

RIASSUMENDO: venerdì 21 e sabato 22 settembre bel tempo a parte nubi sui monti nel pomeriggio associate a qualche temporale, ancora un po' caldo. Domenica 23 peggiora al nord con piogge in estensione alla Toscana, per il resto tempo ancora buono o con nubi di poco conto; temperature in calo al nord, stazionarie altrove. Tra lunedi 24 e mercoledi 26 settembre tempo instabile o perturbato al nord e su parte del centro con piogge e temporali, più sole al meridione. Giovedì 27 settembre probabile estensione del maltempo anche al meridione.