Meteo a 15 giorni: ARIA FREDDA in arrivo dal nord Europa

L'incapacità delle perturbazioni atlantiche di attraversare il Continente da ovest ad est senza trovare ostacoli potrebbe essere compensato da un affondo di correnti fredde dal nord Europa dirette verso le bassi latitudini prima della fine del mese.



Tutte queste perturbazioni infatti non riescono ad essere sostenute da saccature in grado di facilitarne il passaggio, ma si arenano sul Continente e vengono deviate verso sud dalla presenza di anticicloni: da qui sono derivati gli episodi alluvionali sulla Francia ma anche sulle nostre isole maggiori.



Il tempo però sembra deciso a cambiare registro nell'ultima parte del mese di ottobre: durante la terza decade infatti correnti da nord cominceranno dapprima ad investire l'area balcanica, sfiorando le nostre regioni adriatiche e meridionali, poi l'attacco potrebbe risultare diretto nel fine settimana 27-28 ottobre, quando dal nord Europa una massa d'aria sensibilmente più fredda proverebbe a sfondare oltralpe, scavando una depressione al suolo sul nostro Paese, generando venti forti, un sensibile calo termico ed alcune precipitazioni, anche nevose sui monti.



E' possibile che tutto ciò accada davvero o è solo una fantasia modellistica? Diciamo che le probabilità che si verifichi un affondo da nord aumentano progressivamente con l'avanzare della stagione: è il meccanismo che il tempo utilizza spesso per riportare il sistema in "equilibrio termico": sono i classici scambi meridiani di calore.



Il modello americano per la verità non è ancora convintissimo ma lo schema barico gode al momento almeno del 25-30% delle probabilità di realizzazione.



SINTESI PREVISIONALE da MARTEDI 23 a MARTEDI 30 OTTOBRE:

martedì 23 ottobre: possibile fase di variabilità ventosa; annuvolamenti soprattutto sul medio Adriatico e sul meridione con rovesci sparsi, qualche temporale e calo termico.



mercoledì 24 ottobre: tempo simile, ancora con fenomeni possibili lungo l'Adriatico e sul meridione, tempo migliore sul Tirreno e al nord-ovest, ancora un po' ventoso e fresco.



giovedì 25 e venerdì 26 ottobre: bel tempo ovunque e qualche grado in più nei valori massimi.



sabato 27 ottobre e domenica 28 ottobre: qui potrebbe materializzarsi l'affondo freddo previsto dai modelli da nord con maltempo su Triveneto, Emilia-Romagna, poi centro e domenica anche meridione con freddo, vento e anche nevicate in Appennino e su centro-est Alpi.



lunedì 29 ottobre: ancora maltempo su medio Adriatico e meridione, ventoso ovunque, freddo per la stagione, neve in Appennino sin sotto i 1000m e sulle zone alpine di confine.



martedì 30 ottobre: tendenza a miglioramento.



