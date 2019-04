Meteo a 15 giorni: aprile continuerà con l'acquazzone dietro l'angolo?

Prospettive di irrequietezza atmosferica sull'Italia e sul Mediterraneo almeno fino alla metà del mese. Le mappe odierne lasciando intendere che le mire dell'alta pressione si orienteranno ancora molto a nord, alle latituidini della Scandinavia e dell'Islanda.

Più a sud avremo il dominio delle depressioni, che seppure in maniera blanda, condizioneranno il tempo italico almeno fino a metà mese.

La media degli scenari imbastita questo pomeriggio dal modello americano valida per sabato 13 aprile, mostra una vasta depressione che dal Vicino Atlantico si estenderà verso levante, fino ad interessare il bacino centro-occidentale del Mediterraneo e l'Italia:

"Dove fino ad una settimana fa c'era l'alta pressione delle Azzorre, ore abbiamo una depressione". Si tratta di una sorta di compensazione un po' stentata che la natura cercherà di compiere in uno dei mesi statisticamente più dinamici dell'anno.

Una situazione del genere potrebbe dare luogo a condizioni di instabilità, specie al nord, al centro e sulla Sardegna con piogge e rovesci sparsi; sulle regioni meridionali si avrebbero invece condizioni migliori con precipitazioni meno probabili.

A tal proposito, ecco la mappa della probabilità di pioggia per domenica 14 aprile imbastita questo pomeriggio dai 20 scenari del modello americano:

Come dicevamo poc'anzi, le probabilità di pioggia saranno maggiori sulle regioni settentrionali e centrali; in particolare la probabilità sarà medio-alta in prossimità dell'arco alpino, media sul resto delle regioni settentrionali e nelle zone interne dell'Italia centrale. Sul resto d'Italia avremo invece una probabilità più bassa di avere precipitazioni.

Volgendo lo sguardo a prua e arrivando a martedi 16 aprile, la media degli scenari del modello americano mostra un tentativo di rimonta dell'alta pressione sul Vicino Atlantico:

Sull'Europa centrale e sull'Italia il tempo resterà comunque instabile, anche se in un contesto maggiormente soleggiato specie al centro, al sud e sulla Isole.

Visualizza le previsioni dettagliate per la tua città:

>>> ROMA

>>> MILANO

>>> NAPOLI