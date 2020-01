Meteo a 15 giorni: "anticiclonite acuta" curata con ARIA FREDDA?

L'anticiclone tornerà tra noi con decisione nei primi giorni di febbraio, facendo ancora di tutto per stroncare i tentativi delle masse d'aria fredde ed instabili di origine nord atlantica di raggiungere il Mediterraneo. Lo si vede chiaramente da questa mappa prevista per martedì 4 febbraio, dove non sembrerebbe esservi alcuna speranza per una riscossa dell'inverno:

Invece le cose potrebbero cambiare nei giorni successivi. Il vortice polare infatti potrebbe allungare verso sud alcune lingue gelide, frenando la sua corsa e di conseguenza facendo rallentare sensibilmente anche le correnti occidentali (westerlies).



La lingua gelida più estrema (valori sotto i -30°C a 1500m) naturalmente andrebbe a colpire il nord America, come avviene pressoché sempre, ma un'altra lingua potrebbe scendere verso l'Europa centrale. In mezzo ci sarebbe l'anticiclone, per una volta defilato in pieno Atlantico, quasi a fare da "spartigelo" tra una lingua e l'altra.



Le mappe seguenti testimoniano proprio quanto esposto e previsto (in modo peraltro ancora molto approssimativo) per sabato 8 febbraio, cioè sul finire della prima decade del mese; si tratta di mappe riferite al nord emisfero che mettono in evidenza dapprima le temperature previste a 1500m e poi la pressione al suolo e in quota a 5500m. Da queste mappe si può notare la clamorosa ondata di gelo che colpirebbe Canada e diversi stati dell'Unione.

IN SINTESI il tempo da martedì 4 a martedì 11 febbraio:

-inizialmente ancora tempo buono e mite per la stagione sino a giovedì 6

-in seguito possibili importanti cambiamenti, ancora tutti da verificare.



Attendibilità della previsione medio-alta sino a giovedì 6, poi medio-bassa.