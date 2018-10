Meteo a 15 giorni: anticiclone verso il PENSIONAMENTO?

L'anticiclone.

Ancora lui.

L'indomabile.



Eppure dopo metà mese potrebbe andare pesantemente in crisi, tanto da far pensare ad un periodo di pensionamento da trascorrere sull'Iberia.



Sarà il momento giusto per assistere a passaggi perturbati di stampo prettamente autunnale sull'Italia?



Inizialmente non proprio, perché secondo il modello americano la corrente da ovest spingerà ancora troppo sull'acceleratore per consentire l'inserimento sull'Italia di saccature foriere di precipitazioni rilevanti.



In seguito però potrebbe intervenire una fase meno convulsa, in cui le onde risulteranno più pronunciate, favorendo l'ingresso di correnti più spiccatamente meridionali, queste si in grado di far piovere ed anche parecchio.



Il modello americano infatti vede la crisi dell'anticiclone diventare sempre più netta con il passare dei giorni, senza che riesca a riprendersi.



Che attendibilità ha questa presa di posizione del modello americano, che strizza l'occhio ad un canale depressionario posizionato proprio sul nostro Paese?



Trattandosi della media degli scenari, non poca, ma ovviamente non si va oltre il 35-40%, considerata la distanza temporale.





SINTESI PREVISIONALE da martedì 16 a martedì 23 ottobre:

martedì 16: nel complesso ancora alta pressione e bel tempo. Clima relativamente mite.



mercoledì 17: poche variazioni, salvo nubi basse su Liguria ed alta Toscana e passaggi nuvolosi medio alti nelle Alpi.



da giovedì 18 a sabato 20 ottobre: condizioni di variabilità con passaggio di almeno un paio di corpi nuvolosi e alcune precipitazioni passeggere, soprattutto al centro e al sud. Temperature in calo.



da domenica 21 ottobre a martedì 23 ottobre: possibili passaggi perturbati più incisivi al nord e al centro con precipitazioni diffuse, specie sulle regioni tirreniche e a ridosso della fascia montana del nord.