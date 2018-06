Meteo a 15 giorni: anticiclone un po' tormentato?

Nessuna affermazione assoluta e netta da parte dell'anticiclone. E' la sentenza che emerge dall'analisi approfondita del modello americano.



Dal fine settimana 7-8 luglio in poi, ciò che emerge è un quadro barico votato all'instabilità atmosferica almeno sul settentrione e alla persistenza di un caldo solo moderato al centro e al sud, interrotto anche lì di tanto in tanto dall'inserimento delle correnti da nord-ovest.



In pratica la spina nel fianco dell'anticiclone sarebbe il posizionamento di una saccatura tra Francia e Regno Unito, capace di scardinare almeno in parte la struttura dell'anticiclone e di inserire i suoi impulsi temporaleschi al nord e marginalmente anche sul centro Italia.



Questo avverrebbe soprattutto a cavallo tra il 12 e il 15 luglio, facendo prendere una piega un po' capricciosa al mese notoriamente più caldo e stabile dell'anno.



Sarà davvero questa la chiave di lettura giusta? Davvero l'anticiclone si mostrerà così vulnerabile alle iniziative dell'Atlantico: non riuscirà invece il suo muro a reggere in maniera più netta e a regalarci giornate votate al solleone? Al momento questa opzione sembra probabile al 40%, rispetto a quanto esposto sopra, che ha una probabilità di realizzazione del 50%, altre opzioni 10%.



SINTESI PREVISIONALE dal 7 al 14 luglio:

sabato 7 e domenica 8 luglio: ancora disturbi al nord con qualche temporale in agguato, specie sui monti, aria meno calda al centro ma prevalenza di sole, sole e caldo al sud.



lunedì 9 e martedì 10 luglio: tempo migliore ovunque e caldo, talora intenso al centro, al sud e sul catino padano.



mercoledì 11 luglio: primi temporali su Alpi e Prealpi, ancora bello e caldo afoso altrove.



giovedì 12 luglio: temporali anche forti al nord, specie a ridosso dei rilievi, riflessi anche sull'Appennino centrale, ancora bello e caldo sulle altre regioni.



venerdì 13 luglio: temporali su nord-est, poi centrali adriatiche e dorsale appenninica del centro, venti di Maestrale e temperature in calo, migliora al nord-ovest, nessun fenomeno di rilievo al sud e sulle isole.



sabato 14 luglio: bel tempo ovunque, salvo addensamenti su Alpi e nord-est, Maestrale sostenuto e clima gradevole ovunque.