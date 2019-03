Meteo a 15 giorni: anticiclone sempre in posizione anomala, le piogge faticheranno

La pioggia di lunedi 18 al nord ci sarà? Non è affatto certo; i modelli stanno inquadrando per ora una saccatura piuttosto blanda, se consideriamo la distanza temporale. Solitamente a 7 giorni si osserva anche qualcosa di più corposo, soprattutto in termini di contributi di aria fredda in quota e di precipitazioni. Sia il modello americano che quello canadese abbozzano soltanto questa saccatura e il minimo al suolo che l'accompagnerà.



Qui sotto la media degli scenari del modello AMERICANO per lunedi 18 marzo





Qui sotto la media degli scenari del modello CANADESE per lunedi 18 marzo





L'attendibilità non supera il 55% ma soprattutto NON lascia pensare a nulla di buono per i giorni successivi.



E quando diciamo "nulla di buono" intendiamo evidenziare sempre la classica anomalia pressoria che impedisce un transito regolare di perturbazioni a ridosso del nostro Paese, soprattutto al nord.



Molti ne saranno contenti magari, ma questo non fa invece che aggravare il problema della siccità che opprime alcune regioni, segnatamente quelle nord-occidentali e non solo.



Nei giorni successivi (21-25 marzo) potrà piovere? I modelli si dividono qui: quello canadese opta ancora per qualche fenomeno originato da modeste depressioni nell'area mediterranea, relegato essenzialmente al centro e al sud, quello americano vede l'alta pressione in progressivo rinforzo e nessun fenomeno di rilievo.



Qui la media degli scenari del modello AMERICANO per venerdi 22 marzo





Qui la media degli scenari del modello CANADESE per venerdi 22 marzo

La divergenza per venerdi 22 marzo sembra netta ma la mappa relativa alla probabilità che possa insediarsi un anticiclone sull'Europa centrale per quel periodo parlano abbastanza chiaro: il rischio di un prolungamento dell'anomalia pressoria con poche piogge c'è tutto, seguite gli aggiornamenti per comprendere se sarà davvero così. La colorazione tendente al verde indica probabilità prossime al 50% ed oltre.



RIASSUMENDO per il team di METEOLIVE dal 18 al 25 marzo:

-ancora da verificare il potenziale peggioramento di lunedi 18 marzo

-situazione votata a condizioni di variabilità per i giorni successivi con basso rischio di fasi prolungate di precipitazioni e più probabili affermazione dell'anticiclone.