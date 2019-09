Meteo a 15 giorni: anticiclone e temperature sopramedia anche nel lungo termine?

Il tempo previsto nel lungo termine, sembra ancora restare saldamente ancorato alle regole stabilite in queste ultime settimane, quindi lo stradominio dell'anticiclone delle Azzorre con delle frequenti rimonte sull'Europa occidentale. In linea generale le anomalie di geopotenziale previste sull'Europa nel prossimo futuro, continueranno ad essere di tipo positivo soprattutto sui paesi ubicati ad ovest dell'Italia, dove le condizioni atmosferiche risulteranno spesso soleggiate. Oggi più di ieri questa situazione di stabilità accompagnata da temperature particolarmente elevate, sembra in grado di interessare anche il bacino centrale del Mediterraneo e pertanto anche il nostro Paese con un quadro termico generale che risulterà simile all'estate. Tali condizioni potrebbero accompagnarci sin verso il termine di settembre. Ecco la previsione Ensemble del modello europeo riferita a venerdì 20 settembre, nella quale possiamo osservare ancora una anomalia positiva della pressione sull'ovest Europa anche nel lungo termine:

Questa situazione potrebbe subire una trasformazione soltanto grazie all'interferenza instabile portata dalle correnti di origine settentrionale. Queste correnti farebbero capo ad una circolazione depressionaria che entro la terza decade settembrina potrebbe stabilire la propria sede sulla Penisola Scandinava. Questa circolazione avrebbe risvolti ancora tutti da valutare, anche se al momento i modelli sembrano confinare la sua influenza più lontana dall'Italia, sui paesi del nord-est Europa, dove potrebbe intervenire un primo raffreddamento delle temperature. Al momento l'ipotesi di uno sfondamento depressionario a partire dai settori occidentali europei, appare remota ma non è da escludere completamente. Ecco la previsione Ensemble del modello americano riferita a sabato 21 settembre, nella quale possiamo ancora distinguere la resistenza anticiclonica sull'ovest del continente: