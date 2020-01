Meteo a 15 giorni: anticiclone di nuovo oppressivo anche a fine gennaio

Non c'è via d'uscita. Non ci sono sbocchi per ora allo strapotere anticiclonico, coadiuvato anche dalla violenza della corrente zonale alle alte latitudini che tiene tutto il freddo legato alla zona polare.



Verso la fine del mese dunque sarà probabile una nuova performance dell'anticiclone, che dovrebbe imporsi facilmente su tutto il Mediterraneo e su parte del centro Europa.



Naturalmente connesso all'anticiclone ci saranno anche le solite inversioni termiche, le nebbie sulle bassure associate a freddo umido, ma anche ad aria stagnante ed inquinata, un tempo decisamente migliore è atteso sulle coste e sui monti.



Ecco cosa mostra la media degli scenari del modello americano per la fine del mese di gennaio. Le carte si commentano da sole, del resto di articoli come questi in 20 anni di MeteoLive in inverno ne avremo scritti a bizzeffe:

Ma non si potrebbe riscontrare una variante a questo tipo di circolazione? La massima concessione per lo stesso periodo o per i giorni immediatamente successivi (e parliamo dei primi di febbraio) vede un anticiclone un po' meno potente e qualche modesta ondulazione delle correnti perturbate atlantiche, in grado perlomeno di determinare una moderata variabilità associata a modesti passaggi piovosi anche alle nostre latitudini, ma si tratta di una previsione con un'attendibilità al momento decisamente bassa, che comunque sottoponiamo alla vostra attenzione per completezza di informazione:

IN SINTESI il tempo da giovedì 24 a fine gennaio:

da giovedì 23 a sabato 25 gennaio: un po' di variabilità ma senza fenomeni di rilievo, temperature in graduale aumento.



da domenica 26 gennaio a martedì 28 gennaio: progressivo rinforzo dell'alta pressione e condizioni di bel tempo ovunque, salvo una temporanea e modesta variabilità su Alpi, Liguria, alta Toscana e poi regioni adriatiche.



da mercoledì 29 gennaio a venerdì 31 gennaio: bel tempo anticiclonico, ma nebbia e smog sulle zone pianeggianti del nord e nelle valli del centro associate ad un po' di freddo umido.