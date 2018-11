Meteo a 15 giorni: anticiclone alla riscossa? Ne siamo proprio sicuri?

Sembra un copione già scritto.

Sino ai primi di dicembre variabilità atlantica con alcune precipitazioni, poi arrivo dell'anticiclone e per diversi giorni stabilità ed immobilismo della situazione.



In realtà si notano due cose nell'ultimo aggiornamento del modello americano per la fine di novembre e l'inizio di dicembre:

1 lo sbilanciamento del vortice polare verso il continente europeo e l'anomala "assenza" di un nocciolo freddo sul settore canadese

2 la tendenza dell'anticiclone a risalire in maniera vistosa verso il Mediterraneo con uno slancio che però potrebbe far pensare anche ad un suo graduale sbilanciamento verso nord.



Questi due "indizi" potrebbero cambiare completamente lo scenario europeo se venissero confermati. In pratica le masse d'aria fredde legate al ramo del vortice polare presente in Europa, verrebbero agevolate nella loro discesa dalla Scandinavia verso sud proprio dalla presenza dell'anticiclone.



Molte emissioni però vanno in una direzione opposta e vedono il RICOMPATTAMENTO del vortice polare e nell'arco dello stesso periodo la risalita dell'anticiclone verso il Mediterraneo PUNTO, cioè senza strani voli pindarici nel nord Europa.



Anche in meteorologia la maggioranza vince e pertanto al momento la seconda opzione, quella anticiclonica, STABILIZZANTE, riscuote la maggiore attendibilità, staccando di molto la prima opzione, ma in previsione di una POSSIBILE flessione delle velocità zonali (cioè dell'impeto dei venti da ovest) le sorprese potrebbero non mancare.



IN SINTESI il TEMPO da GIOVEDI 29 novembre a GIOVEDI 6 DICEMBRE (ipotesi più stabile):

giovedì 29 novembre: condizioni di instabilità sul territorio, ancora possibili precipitazioni, clima ventoso ma non freddo.



venerdì 30 novembre: condizioni simili ma con nubi e fenomeni concentrati su medio Adriatico e meridione, tempo migliore altrove. Temperature stazionarie.



sabato 1 e domenica 2 dicembre: ancora nuvolaglia residua al sud e in Adriatico ma con tendenza a miglioramento.



da lunedì 3 dicembre a giovedì 6 dicembre: alta pressione e bel tempo ma con nebbie e freddo umido sulle pianure e nelle valli. Inversione termica.