Meteo a 15 giorni: anomalia termica e barica PESANTISSIMA

Questa situazione ricorda in maniera abbastanza precisa ciò che accadde nel febbraio-marzo 2000, in cui davvero non si riuscì a piazzare neanche una zampata dell'inverno e la stagione finì tragicamente, cosi com'era cominciata.



In quel periodo su molte regioni c'era una grave siccità, che cominciò a rientrare solo da fine marzo, con le prime piogge. Poi si arrivò ad aprile con il maltempo che cominciò a farsi notare più seriamente e si trascinò sino all'estate.



La vera estate arrivò solo al centro e al sud durante il mese di agosto ma durò poco, una manciata di settimane, il nord praticamente sperimentò solo una settimana di caldo e poi cominciarono i disastri (a partire dalla tragedia di Soverato del 5 settembre).



Quella cintura di anticicloni del 1999-2000, unitamente al getto folle, che sotto Natale aveva comportato il passaggio della tempesta Lothar sembra rivivere sotto i nostri occhi, pur con il ritardo di un mese. Tutti segnali che la dicono lunga sull'anomalia termica e barica che stiamo vivendo. Guardate a tal proposito come siamo messi a livello di anomalia barica a 5500m:

Anche le temperature a 1500m ne sono e ne saranno una testimonianza evidente, queste le anomalie previste a quella quota per lunedì 17 febbraio:

Solo da venerdì 21 sembra avvicinarsi dall'Atlantico una saccatura che potrebbe cambiare un po' le sorti dell'ultima decade di febbraio ma siamo lontani da un vero "terremoto" barico in grado di sovvertire la disposizione delle correnti che tanto hanno dominato negli ultimi 60 giorni, qui l'analisi dell'anomalia pressoria per venerdì 21 a 5500m:

IN SINTESI il TEMPO da MARTEDI 18 a LUNEDI 24 FEBBRAIO:

tra martedì 18 e giovedì 20 febbraio: poche variazioni e tempo ancora nel complesso variabile e mite, senza un alto rischio di pioggia.



da venerdì 21 febbraio a lunedì 24 febbraio: possibili cambiamenti con l'inserimento da ovest di saccature atlantiche e situazioni moderatamente perturbate a tratti, un po' più freddo.