Meteo a 15 giorni: ancora UMILIAZIONI per l'inverno italico

Niente da fare per l'inverno italico; il tempo per avere colpi di scena sta scadendo e il mese di marzo si avvicina a passi svelti quasi a sbeffeggiare questa deludente "stagione fredda".

Il vortice polare non concederà nulla nelle prossime settimane; al massimo potrà promuovere qualche ondulazione seguita da aria un po' più fredda, ma saranno palliativi che non risolleveranno le sorti del nostro inverno.

Una di queste veloci ondulazioni potrebbe interessare il nord e parte delle regioni centrali (specie il versante adriatico) a metà della settimana prossima. Ecco la mappa sinottica attesa per le ore centrali di mercoledi 12 febbraio:

In un'invernata normale un passaggio del genere non verrebbe nemmeno considerato, ma in un non-inverno come quest'anno spicca invece come un grattacielo in un mare di monotonia climatica che trova nella mitezza il suo punto di forza.

La coda della perturbazione, scivolando verso l'Europa orientale, potrebbe far entrare aria più fredda da nord-ovest con qualche grado in meno per tutti. A seguire ci sarà ovviamente l'alta pressione che come al solito chiuderà tutti i varchi, facendo ripartire da zero il "loop" della mitezza.

Ecco la mappa attesa in Europa per sabato 15 febbraio:

Crediamo che ogni commento a questa mappa sia superfluo: alta pressione centrata sull'Italia, getto che resterà teso sul nord Europa negando l'inverno non solo all'Italia, ma a buona parte del nostro Continente.

A seguire, si entra in un campo minato per estrapolare tendenze, ma saremo già al 15 febbraio, il che è un tutto dire...

