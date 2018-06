Meteo a 15 giorni: ancora tanta instabilità e poco caldo...

La rimonta anticiclonica che avverrà nel prossimo week-end sembra avere vita corta. Il cuneo anticiclonico verrà piegato abbastanza in fretta dall'incedere delle correnti fresche provenienti dall'Atlantico.

Esse porteranno in grembo una nuova perturbazione che già all'inizio della settimana prossima riporterà l'egemonia dei temporali al nord e su parte delle regioni centrali (prima mappa).

Il tempo resterà buono e abbastanza caldo solo al sud e sulla Sicilia stante il permanere di un debole promontorio anticiclonico.

Le notizie successive non sono al momento positive per chi sperava in un mese di giugno all'insegna del sole e del caldo.

L'alta pressione delle Azzorre resterà di quinta sul vicino Atlantico, favorendo lo scivolo di correnti fresche ed instabili che a metà della settimana prossima dovrebbero dilagare su tutta l'Italia, anche al sud (seconda mappa).

Con una situazione del genere il tempo presenterà caratteristiche di estrema instabilità su gran parte d'Italia e con temperature non all'altezza del periodo in corso.

Per trovare una timida spinta dell'alta pressione delle Azzorre verso l'Italia si deve andare al terzo week-end di giugno.

La terza mappa valida per domenica 17 giugno mostra finalmente la forzata dell'alta atlantica verso levante con spostamento dell'instabilità verso levante.

Sarebbe il primo tentativo di estate canonica, ma ovviamente serviranno molte conferme a riguardo.