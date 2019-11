Meteo a 15 giorni: ancora PIOGGE INTENSE al nord, poi forse una pausa...

Novembre potrebbe salutarci nel modo in cui era iniziato, ovvero con il regno delle depressioni sull'Europa occidentale e rimonte anticicloniche che potrebbero interessare l'est europeo.

La possibilità che si vada incontro ad una situazione di blocco con piogge nuovamente intense al nord e sull'alto Tirreno non è remota; alcune indicazioni ci giungono dalle medie dei diversi elaborati che, bene o male, optano per un rialzo della pressione ad est dell'Italia.

A tal proposito, vi mostriamo la media degli scenari del modello americano valida per venerdi 22 novembre:

Ecco il ventaglio di correnti meridionali che concentrerà le piogge segnatanente al nord e sul Tirreno (piogge anche intense); la neve cadrà solo sulle Alpi a quote medio-alte stante l'avvezione mite meridionale.

Sulle altre regioni il tempo si presenterà asciutto e in parte anche soleggiato; il tutto verrà accompagnato da temperature miti specie al meridione e sulle Isole.

Volgendo lo sguardo oltre, la depressione presente in Atlantico dovrebbe arretrare e consentire ad un blando cuneo di alta pressione di interessare l'Italia quantomeno il centro-nord. Ecco la mappa sinottica valida per domenica 24 novembre:

Una depressione si porterà al sud con maltempo specie sulla Sicilia e il settore estremo. Sul resto della Penisola il tempo dovrebbe almeno in parte migliorare con cessazione dei fenomeni in un contesto climatico non troppo freddo.

Si tratterà di una pausa solo temporanea? Sembra di si! Veleggiando verso la fine del mese si notano nuovi tentativi atlantici atti a portare nuovo maltempo verso l'Italia.

La mappa relativa a mercoledi 27 novembre mostra l'avvicinamento di una nuova depressione ai settori di ponente con le piogge che busseranno da ovest alla porta italica...

Le previsioni dettagliate e specifiche per la tua città, continuamente aggiornate:

>>> ROMA

>>> MILANO

>>> NAPOLI

>>> altre località