Meteo a 15 giorni: ancora MALTEMPO all'orizzonte

Novembre sembra non concedere sconti in fatto di maltempo e pioggia sull'Italia. Dopo la parentesi perturbata al meridione che diverrà realtà all'inizio della settimana prossima, unitamente ad un parziale miglioramento al nord, il tempo dovrebbe ripeggiorare sull'alta Italia e sul Tirreno a partire dal giorno 15.

Tutta colpa del canale depressionario che si è creato tra l'Europa occidentale e il vicino Atlantico; l'alta pressione delle Azzorre si manterrà defilata in pieno Atlantico agevolando le discese fredde sul suo bordo orientale.

Guardate che saccatura fredda prevede il modello americano nella sua MEDIA per la giornata di venerdi 15 novembre:

Una figura di maltempo così strutturata non si vedeva da diversi anni. Con questa situazione le regioni settentrionali e il medio-alto Tirreno si troveranno sotto piogge intense e venti forti; sulle Alpi e le cime dell'Appennino settentrionale arriveranno nevicate anche abbondanti ad inaugurare la "bianca stagione" per queste zone.

Il maltempo si estenderà fino alla Campania e alla Calabria Tirrenica passando dalla Sardegna, mentre il restante meridione e il medio-basso Adriatico resteranno in sottovento con un tempo migliore.

Volgendo lo sguardo a prua e arrivando l'inizio della terza settimana di novembre, la situazione non sembra cambiare molto. Ecco la media degli scenari americana valida per lunedi 18 novembre:

Notate sempre il solito copione, in un contesto di staticità configurazionale quasi disarmante: alta pressione defilata in Atlantico e continui afflussi instabili da nord-ovest verso il Mediterraneo centro-occidentale con iniezione di ulteriore instabilità in loco.

Detto in altre parole: ancora rischio di piogge e rovesci in un contesto a tratti anche perturbato specie al nord e al centro.