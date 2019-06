Meteo a 15 giorni: ancora instabilitÃ  sull'estate mediterranea, ma...

L'alta pressione delle Azzorre, l'artefice per eccellenza dell'estate mediterranea, non ne vuole sapere di allungarsi verso levante in direzione dell'Europa centrale e l'Italia.

Al suo posto vi sarà un promontorio anticiclonico africano che seguiterà a proteggere parte delle regioni centrali e il meridione; le regioni settentrionali e a fasi alterne la Toscana non godranno invece della stessa fortuna e saranno raggiunte a più riprese da situazioni instabili e scarsamente inclini al caldo.

Ecco cosa prevede la media degli scenari del modello americano per sabato 15 giugno:

L'alta pressione delle Azzorre seguiterà a sonnecchiare sul vicino Atlantico, senza velleità di conquistare la nostra Penisola. Al meridione spiccherà un promontorio stabilizzante africano che garantirà sole e caldo su queste zone, mentre le regioni settentrionali e gran parte del centro (specie la Toscana) resteranno sotto il tiro di correnti umide sud-occidentali con numerosi episodi di instabilità in un contesto non caldo.

Passando oltre e arrivando all'inizio della terza settimana di giugno, la situazione non sembra variare nella sostanza; la media degli scenari del modello americano imbastita questo pomeriggio per la giornata di lunedi 17 giugno è un tutto dire:

A parte una febile area anticiclonica alle basse latitudini del Mediterraneo, il resto del Continente europeo sarà sotto una circolazione complessivamente depressionaria, senza nessuna garanzia di stabilità.

Una speranza di cambiamento in positivo con una parvenza di estate canonica la avremo solo dopo il giorno 20 giugno:

Si nota il sollevamento (nel senso della latitudine) del flusso atlantico e la rimonta dell'alta pressione sul Mediterraneo e l'Italia. Se questa tendenza andasse in porto, si potrebbe finalmente parlarte di estate senza se e senza ma in Italia, ma ovviamente abbiamo bisogno di molte conferme.

