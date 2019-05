Meteo a 15 giorni: ancora episodi di instabilità, ma il sole sarà maggiormente presente

Il mese di maggio procederà sui binari della variabilità; allungando lo sguardo verso il medio-lungo termine, non si notano esplosioni premature di anticicloni bollenti, ma nemmeno perturbazioni intense da pregiudicare l'avanzamento della stagione.

La prima mappa mostra la situazione attesa in Italia per sabato 11 maggio:

Al netto di una relativa rimonta dell'alta pressione sull'Europa occidentale, l'Italia resterà inserita in un flusso relativamente fresco e variabile proveniente da nord-ovest. Questa situazione, solitamente, determina belle fasi soleggiate alternate ad addensamenti locamente compatti che sulle Alpi e lungo la dorsale appenninica potranno sfociare in qualche rovescio o temporale.

Questa situazione dovrebbe restare in piedi per qualche giorno. A seguire, una veloce perturbazione potrebbe interessare il settentrione; eccola in azione al nord nella giornata di martedi 14 aprile :

Il ramo freddo sarà causa di rovesci e temporali in marcia da ovest verso est, in un contesto non caldo. Qualche riflesso si potrebbe avere anche sulla Toscana e nelle zone interne del centro, mentre al sud e sulle Isole il tempo sarà buono.

La percussione delle correnti oceaniche, molto comune in questo periodo sull'Europa centrale, potrebbe continuare anche dopo la metà del mese, toccando di tanto in tanto le regioni settentrionali con qualche passaggio instabile.

Ecco la situazione estrapolata oggi dal modello americano per venerdi 17 maggio:

Al centro e al meridione avremo bel tempo e temperature piuttosto elevate; le regioni settentrionali saranno invece interessate dal flusso oceanico sopra citato, con condizioni di variabilità a cui si assocerà il passaggio di qualche temporale, specie sui settori alpini.