Meteo a 15 giorni: altro SUPER GUASTO entro metà mese?

Che il tempo voglia davvero mettere le cose a posto sul fronte della siccità sfruttando la tipica vivacità del mese di aprile?



E' quanto sembra emergere dalle mappe sul lungo termine relative alla possibilità che, intorno alla metà del mese, il Mediterraneo sia raggiunto da una nuova importante figura depressionaria, dispensatrice di precipitazioni.

Altre giornate dunque caratterizzate da ombrelli aperti? Forse si.





La distribuzione pressoria sull'Europa rimarrà probabilmente la medesima ancora per molti giorni : anticicloni sbilanciati verso il nord del Continente e incapaci di proteggere il Mediterraneo e figure depressionarie in sfondamento da ovest, sfruttando l'unico canale di transito disponibile verso levante.



Ecco allora prefigurarsi un guasto niente male per il fine settimana 13-14 aprile , che il modello americano individua ormai da alcune emissioni e la cui attendibilità è degna di nota, guardate la mappa barica:



A rendere più credibile questa versione perturbata della metà di aprile ci ha pensato anche la mappa relativa alla probabilità di precipitazioni per il periodo in oggetto. Si nota dalla colorazione che risulterà apprezzabile e oltretutto ben distribuita. Il che fa ben sperare che possa davvero riscontrarsi un'altra preziosa fase piovosa.





A confermarcelo, oseremmo dire sorprendentemente, c'è anche la mappa della probabilità che la pressione possa risultare più bassa di 1000hPa, che va anch'essa nella medesima direzione, la colorazione blu accesa ci suggerisce che la mappa barica sopra non è per nulla "inventata":