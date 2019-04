Meteo a 15 giorni: altre piogge in arrivo, ma non solo...

Come si comporteranno gli ultimi giorni di aprile ed i primi di maggio dal punto di vista atmosferico sull'Italia?

Non è mai facile rispondere a simili domande a scadenze previsionali così impervie. Si cerca allora nei meandri più profondi degli elaborati per cercare di redigere una linea previsionale che tenga conto di tutte le mappe visionate.

Il modello americano ci viene in soccorso con la meda degli scenari, che si basa su 20 differenti corse che il modello di oltre oceano imbastisce quattro volte al giorno.

Ecco allora la suddetta media valida per l'ultimo sabato del mese, ovvero sabato 27 aprile:

Si nota una situazione non stabile sull'Italia; l'alta pressione proverà a pavoneggiarsi sulla Penisola Iberica in accordo con le situazioni invernali che stiamo vivendo ormai da tempo.

Il problema è che non siamo in inverno, bensì il primavera: il vortice polare non girerà più a mille come nel semestre freddo e di conseguenza l'alta pressione farà maggior fatica ad avanzare verso di noi. Ne deriverà un tempo fresco ed a tratti piovoso soprattutto sulle nostre regioni centrali e settentrionali.

Cosa potrebbe succedere in seguito? Ecco la situazione prevista per lunedi 29 aprile:

Come si nota dalla mappa, la nostra Penisola non sarà interessata da perturbazioni o forti depressioni; tuttavia le figure stabilizzanti resteranno ai margini della scena italica che conserverà quindi un tempo ancora un po' instabile specie nelle aree interne e durante il pomeriggio.

Volgendo lo sguardo a prua e arrivando al Primo Maggio, questo pomeriggio vi mostriamo la mappa della probabilità di pioggia maggiore di 5mm imbastita in accordo con i 20 scenari che compongono il modello americano per la giornata medesima.

Secondo le mappe attuali, la situazione non sembra stabile anche se le piogge dovrebbero prediligere le zone montuose (Alpi e dorsale appenninica); altrove la probabilità di pioggia viene al momento giudicata bassa o nulla; nei prossimi giorni cercheremo di essere piu precisi alla luce delle nuove emissioni dei modelli.

