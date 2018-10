Meteo a 15 giorni: altre occasioni PIOVOSE in vista per l'Italia

Le alte pressioni si allontaneranno progressivamente dall'Europa centrale e dall'Italia tra la seconda e la terza decade ottobrina.

Il flusso atlantico dovrebbe abbassarsi maggiormente, coinvolgendo le nostre regioni ad iniziare da quelle settentrionali e centrali.

La prima mappa valida per mercoledi 17 ottobre mostra la divisione dell'alta pressione in due distinti tronconi: una parte migrerà verso l'Oceano e l'altra in direzione dell'Europa orientale e la Vicina Russia. L'Italia resterà esposta ad un corridoio instabile attraverso il quale scorreranno le perturbazioni da ovest foriere di pioggia.

Tra venerdì 19 e sabato 20 ottobre un fronte sarà in fase di approccio alle nostre regioni settentrionali dove determinerà una fase piovosa ad iniziare da ovest.

Lentamente, le piogge si estenderanno al resto della Penisola, coadiuvate da una depressione che si scaverà al centro del Mediterraneo.

La media degli scenari prevista per lunedi 22 ottobre (terza mappa) mostra la suddetta figura di maltempo proprio nei pressi dell'Italia. Una situazione siffatta determinerebbe piogge abbastanza distribuite sul Bel Paese, con i massimi effetti al centro.

RIASSUMENDO: Mercoledi 17 e giovedì 18 ottobre bel tempo ovunque e clima mite; tra venerdì 19 e sabato 20 ottobre peggiora al nord con piogge in estensione al centro e poi al sud tra domenica 21 e lunedi 22 ottobre.

