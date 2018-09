Meteo a 15 giorni: alta pressione o AFFONDI GELIDI PRECOCI?

Dal canale depressionario che si scaverà nel Mediterraneo nei primi giorni di ottobre potrebbe isolarsi la classica goccia fredda in quota, in grado di insistere a ridosso della Sardegna almeno sino a venerdì 5 ottobre.



Nel contempo l'alta pressione si distenderà lungo i paralleli tentando nuovamente di stabilizzare la situazione tra il centro Europa e il nord Italia con l'obiettivo di ricreare lo scudo protettivo che abbiamo sperimentato lungamente in questo mese di settembre che va terminando.



Questa volta però dal Polo non arriveranno segnali distensivi ed è possibile che, dopo una temporanea concessione al bel tempo, l'aria fredda di origine artica torni a scaraventarsi verso sud lungo tutta l'Europa orientale, sino a coinvolgere almeno parzialmente le nostre regioni adriatiche e più marginalmente anche il resto d'Italia.



In pratica il modello ci suggerisce che potrebbe essere ancora lo scambio meridiano a dominare il tempo , piuttosto un flusso zonale delle correnti.



In questo modo il maltempo sarebbe affidato soprattutto alla formazione di depressioni e le caratteristiche del tempo diverrebbero precocemente tardo autunnale anziché semplicemente autunnali, così come avviene nel caso del normale passaggio di perturbazioni atlantiche.



La difficoltà dei modelli nell'inquadrare bene la situazione sin dai primi di ottobre è comunque evidente e gli scenari delineati potranno facilmente mutare nei prossimi giorni. Tutto dipenderà dal successo dell'attacco perturbato del 2 ottobre.



SINTESI PREVISIONALE da GIOVEDI 4 a GIOVEDI 11 OTTOBRE:

giovedì 4 ottobre: instabilità lungo le regioni tirreniche, le Isole Maggiori ed il nord-ovest con nubi e qualche precipitazione, variabile altrove, tendenza ad attenuazione dei fenomeni, tranne sulla Sardegna.



venerdì 5 ottobre: ultimi temporali sulla Sardegna ma con tendenza a miglioramento, bel tempo altrove o nubi sparse senza conseguenze. Temperature miti.



sabato 6 ottobre e domenica 7 ottobre: bel tempo ovunque. Clima mite.



lunedì 8 ottobre: nubi in arrivo al nord di tipo medio alto, in successivo trasferimento verso il centro e il sud, ma senza fenomeni.



da martedì 9 a giovedì 11 ottobre: ipotesi irruzione fredda su tutto l'est europeo, con parziale coinvolgimento anche dell'Italia, specie lungo il versante adriatico con temperature in diminuzione anche sensibile, addensamenti irregolari e qualche precipitazione, specie su medio, basso Adriatico e dorsale appenninica. Temperature sotto la media del periodo. (Ipotesi un po' estrema)