Meteo a 15 giorni: alta pressione, ma con molte riserve...

Viene confermata anche questo pomeriggio la rimonta dell'alta pressione che dovrebbe divenire realtà su gran parte del nostro continente durante la prossima settimana.

Ci sono però molti punti che non tornano e che remano contro ad un eventuale dominio prolungato della figura stabilizzante.

La prima mappa mostra la situazione estrapolata dal modello americano questo pomeriggio per mercoledi 12 settembre, a metà della prossima settimana.

Il nord e gran parte delle regioni centrali saranno sotto il sole e il bel tempo. Il meridione invece potrebbe restare tra le grinfie di una goccia fredda foriera di temporali anche intensi specie sulle regioni estreme.

A seguire la depressione presente sul nostro meridione dovrebbe attenuarsi e lasciare il posto a correnti umide meridionali facenti capo ad una struttura perturbata in ingresso da ovest (seconda mappa).

Il terzo fine settimana di settembre potrebbe quindi essere caratterizzato da un progressivo peggioramento delle condizioni atmosferiche ad iniziare dalla Sardegna e dalle regioni tirreniche.

Notate la posizione anomala dell'alta pressione disposta con un massimo poco ad ovest dell'Irlanda.

Nella giornata di domenica 16 settembre, la depressione presente sul Mediterraneo occidentale farà passi avanti posizionandosi tra la Corsica e la Sardegna.

Quasi tutta l'Italia verrebbe interessata da condizioni perturbate con temporali più forti sulla Sardegna e sui litorali di Ponente, anche se in un contesto nel complesso mite.

Si tratta ovviamente solo di ipotesi che andranno vagliate meglio alla luce dei prossimi aggiornamenti modellistici.

RIASSUMENDO: mercoledi 12 e giovedi 13 settembre tempo instabile al meridione con temporali, per il resto soleggiato. Venerdi 14 settembre bello ovunque, ma peggiora in giornata da ovest; sabato 15 e domenica 16 settembre maltempo sui settori di ponente e sulla Sardegna in estensione a tutta l'Italia nei giorni seguenti.