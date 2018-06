Meteo a 15 giorni: Africa (caldo) VS Atlantico (fresco), una dura lotta...

E' assai probabile che durante la prima decade di luglio intervengano da ovest correnti atlantiche in grado di determinare qualche temporale al nord e di limare anche i valori di temperatura sulle regioni centrali, molto meno sul meridione.



Tale trend potrebbe proseguire anche sino alla metà del mese: infatti la media degli scenari del modello americano propone per tutto il periodo un flusso da WNW tale da determinare il passaggio della coda di alcuni impulsi temporaleschi al nord, seguiti da correnti di Maestrale che dovrebbero impedire alle masse d'aria africane di dettar legge in maniera importante sul territorio.



L'Atlantico appostato a ridosso delle Alpi durante la prima decade di luglio, con l'anticiclone pronto a rubargli la scena, del resto è un quadro classico del periodo: resta da capire chi tra i due riuscirà ad imporsi sull'altro. Facile che ne derivi il compromesso sopra descritto, poiché tutte le carte vanno in questa direzione.



Il nord dovrebbe sperimentare a tratti qualche temporale anche forte, mentre il centro e il sud, che di instabilità in questo periodo ne hanno sperimentata a sufficienza, si godranno molte giornate assolate e stabili, soprattutto sul meridione, come è lecito attendersi dal periodo.



SINTESI PREVISIONALE da GIOVEDI 5 a MERCOLEDI

giovedì 5-venerdi 6 luglio: possibile passaggio temporalesco al nord, specie su Alpi e Venezie, poi Romagna, seguito da aria più fresca, ancora sole e caldo altrove.



sabato 7 luglio-domenica 8 luglio: bel tempo prevalente ma con gradevole ventilazione nord-occidentale, clima accettabile al nord, meno caldo anche al centro, ancora caldo invece al sud.



lunedì 9-martedi 10 luglio: nuovo passaggio instabile al nord con rischio di temporali sparsi, seguito da aria più fresca che riuscirà a raggiungere in parte anche il centro, nessuna variazione al sud.



mercoledì 11 luglio: correnti da nord-ovest in un contesto un po' variabile al nord con rovesci nelle Alpi, bello altrove. Temperature stazionarie.