Meteo a 15 giorni: 25 aprile salvo, poi...

Buona notizie per la festa del 25 aprile in Italia. L'alta pressione che ci accompagnerà per tutta la settimana sembra voglia prolungare il suo dominio fino al periodo festivo.

La media degli scenari del modello americano prevista per mercoledi 25 aprile nostra un cuneo anticiclonico proprio sulla verticale dell'Italia.

Questa situazione sarà garanzia di tempo stabile, soleggiato e caldo su tutta la nostra Penisola.

Buone notizie quindi per chi deciderà di fare il ponte tra domenica 22 e mercoledi 25 aprile.

Cosa potrebbe capitare in seguito. Anche il nuovo run del modello americano prevede il tracollo dell'alta pressione attorno al 26-27 aprile con il ritorno di condizioni instabili sul nostro Paese soprattutto al nord e al centro.

La media degli scenari valida per domenica 28 aprile mostra una situazione di elevata instabilità con rischio di piogge e rovesci su buona parte dell'Italia, specie al nord e al centro.

Il quadro termico ovviamente ne risentirà con un clima abbastanza fresco specie sotto i rovesci più forti.

Riassumendo: prende sempre più corpo l'ipotesi di una fine del mese all'insegna dell'instabilità e del clima più fresco. Vedremo se questa tendenza verrà confermata con le prossime analisi modellistiche.