Meteo a 15 giorni: 25 aprile con il sole, Primo Maggio sotto la pioggia?

L'anticiclone che si accende e si spegne, l'Italia e gli italiani in balia dei suoi "umori" per i "ponti di primavera".



Per martedì 24 aprile la media degli scenari del modello americano segnala il possibile passaggio di un veloce impulso temporalesco su Alpi, regioni di nord-est e poi medio Adriatico, che recherebbe anche un certo ridimensionamento delle temperature e un rinforzo dei venti.



Dietro ad esso tornerebbe ad inserirsi un cuneo anticiclonico di matrice subtropicale della durata di un paio di giorni, ma sufficiente per garantire una festa della liberazione molto tranquilla, soleggiata e mite.



Da venerdì 27 invece potrebbe cominciare una crisi abbastanza seria nello stato del tempo con le saccature atlantiche in graduale abbassamento verso le nostre latitudini e il passaggio di diversi impulsi instabili almeno sino a mercoledì 2 maggio.



Il passaggio di questi fronti riporterebbe le temperature nell'ambito della media, favorirebbe precipitazioni anche rilevanti su diverse zone del Paese, specie al nord e sul Tirreno e mostrerebbe nuovamente il volto piovoso della primavera.



Quanto è attendibile questa linea di tendenza?

Ci sono due punti fermi:

1 l'anticiclone potrebbe effettivamente prevalere sulle correnti instabili sino al 26 aprile, salvo brevi fasi di indebolimento



2 sul finire di aprile tutti i modelli paventano la possibilità che a comandare la scena nel Mediterraneo torni l'instabilità, grazie ad un abbassamento del flusso zonale atlantico, così come spesso è accaduto in passato durante la seconda fase della primavera.



Seguite comunque tutti gli aggiornamenti, la distanza temporale impone prudenza nelle valutazioni, ai lettori pertanto chiediamo pazienza.



SINTESI PREVISIONALE da MARTEDI 24 APRILE a MARTEDI 1° MAGGIO:

martedì 24 aprile: possibile veloce passaggio di temporali tra Alpi, Triveneto, Emilia-Romagna, Marche ed Abruzzo, accompagnato da raffiche di vento e generale moderato calo termico, altrove passaggi nuvolosi ma fenomeni scarsi, sporadici o del tutto assenti, tendenza a miglioramento.



mercoledì 25 aprile: ripristino di condizioni soleggiate, fresco al mattino, mite ovunque nel pomeriggio.



giovedì 26 aprile: bel tempo ovunque, molto mite, fin caldo nel pomeriggio sulle zone interne.



tra venerdì 27 e sabato 28 aprile: passaggio di un primo fronte temporalesco tra nord e centro con temporali sparsi e moderato calo termico.



domenica 29 aprile: pausa soleggiata e mite.



tra lunedì 30 aprile e martedì 1° maggio: nuovo peggioramento, più marcato ed esteso a tutto il nord, a gran parte del centro e alla Campania.



Attendibilità generale della previsione non superiore al 35%