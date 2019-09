Meteo a 14 giorni: un trend più instabile nella terza decade di settembre

Una circolazione di aria molto calda e stabile sta interessando proprio in questi giorni il nostro Paese, il quadro termico generale torna ad essere particolarmente elevato. A partire dalla prossima settimana il nostro anticiclone responsabile del caldo anomalo di questi giorni, lascerà spazio ad una circolazione d'aria più fresca che potrà interessare anche il nostro Paese attraverso un rinforzo dei venti orientali. Da questo punto di partenza, prenderà il via un graduale declino del nostro anticiclone che potrebbe infine consegnarci una perturbazione in arrivo dai quadranti occidentali. In linea generale viene previsto anche nel lungo termine la persistenza di un regime di alta pressione che avrà un punto cardine ancora posizionato a cavallo tra la Penisola Iberica ed il Regno Unito, sebbene alcuni modelli ipotizzino un cambio di questa impostazione sinottica nella terza decade. Ecco la previsione del modello americano riferita a venerdì 20 settembre, blocco anticiclonico sull'ovest Europa, aria fredda raggiunge l'Italia attraverso i Balcani:

La grande sorpresa potrebbe arrivare proprio nell'ultima settimana di settembre, quando dalle maglie deterministiche del modello a americano, compare finalmente una via d'uscita a questa situazione di stallo; l'anticiclone sull'ovest Europa lascerebbe spazio ad una circolazione più instabile associata a condizioni atmosferiche più dinamiche anche sul nostro Paese. Essendo ormai proiettati nella fase avanzata dell'autunno, a questo punto non potrebbero nemmeno essere esclusi a priori blocchi anticiclonici in grado di far passare alcune zone d'Italia dal niente al troppo. Il comune denominatore esistente tra la circolazione di questi giorni con quella delle prossime settimane, sarà infatti la tendenza dell'atmosfera a creare dei blocchi circolatori con situazioni completamente opposte nell'arco di poco tempo, dal troppo secco, al troppo umido. Ecco la previsione del modello americano riferita a mercoledì 25 settembre, una saccatura in arrivo dai quadranti occidentali: