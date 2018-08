Meteo 15 giorni: cosa succederÃ  dopo l'arrivo dei TEMPORALI?

La prima mappa relativa a martedì 28 agosto, ci mostra un classico scenario meteo post-rottura.

La saccatura si sarà spostata verso la Penisola Balcanica, mentre sull'Italia si imporrà un flusso da nord-ovest foriero di un miglioramento, accompagnato però da temperature più gradevoli.

L'alta pressione delle Azzorre potrebbe avere velleità nordiche, puntando il suo naso verso le Isole Britanniche e il mare di Norvegia.

Il risultato di questa dinamica lo vediamo raffigurato nella seconda mappa previsionale valida per giovedì 30 agosto.

Notate i massimi di pressione tra la Scozia e la Norvegia; così facendo, la nostra Penisola si troverà esposta ad un flusso di correnti orientali fresche e moderatamente instabili con rischio di temporali sparsi da nord a sud.

Il passo successivo che si esplicherà già nei primi giorni di settembre, vedrà un probabile nuovo peggioramento da ovest ad opera di una saccatura atlantica con annesso sistema frontale (terza mappa).

La cartina previsionale valida per domenica 2 settembre mostra il centro e il nord tra la braccia di temporali più o meno intensi. Le regioni meridionali e la Sicilia saranno interessate invece da un blando cuneo anticiclonico che garantirà condizioni di tempo migliore e più caldo.

RIASSUMENDO: martedì 28 e mercoledì 29 agosto tempo in miglioramento con gli ultimi temporali sui settori orientali e al meridione in attenuazione, caldo nella norma. Tra giovedì 30 agosto e sabato 1 settembre moderata instabilità in Italia dettata da correnti di matrice orientale con temporali locali specie al nord e al centro. Da domenica 2 settembre probabile nuovo peggioramento ad iniziare dal nord.