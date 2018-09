ALTA PRESSIONE in arrivo da domenica 9? Probabile fuoco di paglia...

Sono diversi giorni che le ipotesi ufficiali dei due modelli più performanti della rete (il MODELLO AMERICANO ed EUROPEO) propongono una seconda decade mensiile all'insegna del sole da nord a sud, con temperature ovviamente in aumento ma l'ipotesi non convince.



Sono i modelli stessi a suggerirci cautela nelle analisi approfondite delle emissioni.



Già osservando la mappa valida per martedi 11 settembre (prima mappa) appare evidente l'aumento della pressione sull'Europa occidentale ma la nostra Penisola resterebbe sotto un flusso fresco da nord-est con episodi instabili nelle zone interne del centro, in Adriatico e al meridione. Al nord e sul Tirreno bel tempo e temperature gradevoli.



Se con un balzo virtuale ci portassimo verso la metà del mese di settembre (seconda mappa) l'emissione di controllo del modello americano andrebbe a suggerire una clamorosa irruzione d'aria fredda sul centro Europa e riflessi perturbati anche sul nostro Paese con una depressione centrata sul nord Italia.



Anche la media degli scenari per la metà del mese propone un'evoluzione simile, anche se non così estrema: flusso perturbato atlantico piuttosto basso di latitudine e passaggio di perturbazioni al nord e al centro. Nessun vero caldo nemmeno al sud.



In altre parole, prima di sentenziare una seconda decade all'insegna del bel tempo sarà opportuno seguire tutte le evoluzioni modelli, che mostrano ben altri scenari .