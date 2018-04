Tracollo anticiclonico e MALTEMPO da fine aprile?

La pausa anticiclonica di queste giornate, pur parziale, potrebbe far pensare che l'estate sia prossima, una convinzione che in aprile non può che rivelarsi quasi sempre errata , perché il vortice polare ha ancora molto da dire.



Il modello americano, nella media degli scenari, ci segnala la possibilità che il tempo prenda una piega molto instabile sul finire del mese e per tutta la parte iniziale del mese di maggio.



L'ipotesi è che l'Atlantico gradualmente intervenga con le sue perturbazioni a ripristinare un tipo di tempo molto dinamico, spesso perturbato e temporalesco, in particolare al nord e al centro.



Del resto le piogge e i temporali sono la norma a maggio ed è importante accumulare altri preziosi millimetri di pioggia in questo mese da sempre piovoso, prima che intervenga la lunga estate mediterranea.



Il modello segnala già un primo veloce guasto tra il 26 ed il 27 aprile ed altri più incisivi dal primo maggio in poi, con possibile coinvolgimento di quasi tutto il Paese.



Le temperature tornerebbero nell'ambito delle medie del periodo.



Cosa ci fa pensare che questa linea previsionale possa trovare conferma anche nelle prossime emissioni? La costanza con cui viene riproposta e l'evoluzione classica che si prospetta, cioè il tempo "mosso" orchestrato ed innescato dall'ondulazione delle correnti occidentali e non da configurazioni bariche rare.



In SINTESI:

-il tempo resterà buono sino a mercoledì 25 aprile (salvo qualche temporale)

-Dal 26 in poi instabilità in graduale accentuazione e moderato maltempo ad intervalli sino ai primi giorni di maggio.



Attendibilità buona (65%) sino al 25 aprile, discreta 55% per l'evoluzione successiva.