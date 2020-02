MeteoLive.it: sospesi tra nubi, sole, neve e tanto ANTICICLONE per 20 anni!

MeteoLive.it compie 20 anni. Se pensiamo a quel 14 febbraio del 2000 ci viene la pelle d'oca. Anche allora vivevamo una situazione simile a questa, tanto per cambiare, con l'anticiclone che ci negava l'inverno e in quel periodo c'era anche parecchia siccità, che si risolse lentamente solo da fine marzo.

E' il primo di tanti meravigliosi ricordi di vita vissuta insieme al tempo atmosferico. Ogni momento lieto o triste di questi 20 anni è passato anche attraverso un acquazzone, una nevicata, un banco di nebbia, una mareggiata, un'ondata di caldo.



Il tempo è stato capace di essere gentile e mansueto ma anche ostile e inconsapevolmente sadico in certi frangenti: siamo passati da rare ma emozionanti nevicate natalizie, all'urlo dei fiumi in piena per le alluvioni, ai tornado, alle valanghe che distruggono alberghi e vite umane, ai fiocchi sempre suggestivi sulla Capitale, al caldo feroce che non dà tregua per settimane, alle bufere di neve, ma anche alle grandinate di inaudita violenza che distruggono interi vigneti.

E nel frattempo abbiamo vissuto la storia: dalle Torri Gemelle al dramma della Costa Concordia, dalla morte di grandi personaggi storici o di noti volti televisivi sino a tragedie ferroviarie, senza dimenticare Tsunami e terremoti catastrofici.

In 20 anni è successo tanto, immaginiamo anche nella vostra vita personale: il tempo ci ha accompagnato ogni giorno, con le sue anomalie, con i suoi cieli azzurri, oppure imbronciati o pregni di smog, o con venti fortissimi e temporali improvvisi, magari proprio nel giorno in cui ci siamo sposati o laureati, o abbiamo trovato o perso un lavoro.



E lo associamo a questi eventi del film della nostra vita, cosi come si associa una canzone ad un'estate, ad un momento romantico o drammatico.



E poi ci sono state le sudate carte per cercare la previsione più attendibile nel lungo termine, sulla quale il lettore ha confidato e confida ancora tanto, la sfida più difficile, anche quella più affascinante e temibile. Anche qui non sono mancate soddisfazioni, ma anche delusioni, ma ciò che non è mai mancata è stata la passione per questa meravigliosa scienza.



Grazie agli affezionati lettori per averci sostenuto per tutti questi anni e speriamo di viverne insieme almeno altrettanti con lo stesso entusiasmo, consci delle difficoltà che ci attendono, con un clima che sta diventando sempre più votato agli anticicloni.



Un grazie al pioniere di questa iniziativa: il direttore e amministratore delegato di Meteo Italia S.r.l. Dott. Maurizio Corbella, ai colleghi Paolo Bonino e William Demasi, a tutti coloro che in questi anni hanno contribuito a rendere MeteoLive quello che è: da Luca Savorani a Giuseppe Tito, oltre a Luca Angelini, Emanuele Latini a Simone Maio senza dimenticare Lorenzo Catania e a tanti altri collaboratori, non da ultimi i preziosissimi forumisti che, con i loro preziosi contributi, hanno arricchito il nostro vasto archivio.



Grazie e buon tempo a tutti, Vi vogliamo molto bene!