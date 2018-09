METEO INVERNO 2018-2019: i primi exit poll

Finisce l'estate e i lettori ci chiedono: come sarà l'inverno? Noi rispondiamo con un sorriso ma ai lettori questo non basta.



Allora, come ogni settembre, pubblichiamo lo scenario che negli ultimi 30 giorni è comparso con maggiore frequenza nelle proiezioni mensili del modello di nostro riferimento per i mesi di dicembre e gennaio.



Perché con maggiore frequenza? Perché tali mappe escono quotidianamente e l'attendibilità si misura segnandosi quali sono gli scenari che si ripetono più frequentemente almeno nell'arco di un mese, altrimenti non ha alcun senso osservarli sulla singola emissione.



Per il mese di dicembre è comparso uno di quegli anticicloni che abbiamo già osservato per diversi anni fare la sua comparsa e condizionare il primo dei tre mesi invernali, negando scambi meridiani di calore, mantenendo l'aria stagnante, impedendo precipitazioni e facendo risultare le temperature superiori alla media del periodo. Insomma sembra quasi che il modello abbia voluto seguire la statistica.



Per il mese di gennaio invece l'inverno in Europa sembrerebbe riprendersi in toto una bella rivincita. Gli anticicloni sarebbero sostituiti da un possente vortice ciclonico in grado di distribuire una buona dose di freddo anche alle basse latitudini, favorendo anche alcune nevicate a quote basse e temperature leggermente inferiori alle medie del periodo.



Naturalmente la linea di tendenza abbozzata per dicembre è più attendibile rispetto a quella del movimentato gennaio ma l'influenza del sole "debole" oltre ad altre configurazioni bariche che potremmo osservare nei mesi autunnali e non da ultimo lo stato di forma del vortice polare, ci diranno se tutto questo ha un senso.



Per ora accontentatevi di queste emissioni e immaginatevi pure l'inverno come più vi piace, a settembre sognare non costa nulla:-)