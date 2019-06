Lungo termine: CALDO ECCEZIONALE sull'Italia o INVENZIONE MODELLISTICA?

Gli scenari intrapresi dalle mappe attuali sono stati interpretati come una specie di incubo per chi è costretto lavorare nelle prossime settimane in una grande città come Milano o Roma.

Noi siamo qui per fare CHIAREZZA su una situazione che a nostro giudizio è tutt'altro che scontata...senza spaventare nessuno.

Iniziamo con il modello americano. Qualche giorno fa c'è stato il cambio tra il vecchio GFS e il nuovo FV3. Beh, il neonato modello non sembra girare alla perfezione sul lungo termine. Ecco la prova tramite un diagramma ormai noto a tutti: gli spaghetti.

Riassumono tutti i possibili scenari del modello americano, compresa ovviamente quella ufficiale.

La corsa ufficiale è rappresentata dalla linea verde. Le linee a metà grafico sono le temperature a 1500 metri di quota e la linea rossa è la media. I picchi che si notano più in basso sono invece le precipitazioni. Più i valori sono alti, più le piogge (o le nevicate) sono probabili e intense. I punto geografico di riferimento è sulla città di ROMA

Pare evidente che lo scenario ufficiale sia completamente sballato al rialzo, quindi per nulla credibile. Da notare inoltre come lo scenario alternativo più basso porti termiche a 1500 metri attorno a + 8...ben 20° IN MENO rispetto allo scenario ufficiale che porta isoterme di + 28° alla medesima quota; crediamo che con 20° di "spread termico" non si possano avanzare ipotesi, ma che si debba aspettare qualche giorno per vedere come si assesterà il modello.

Ma non finisce qui! Questa mattina anche il MODELLO EUROPEO inventa un'ondata di caldo nel suo scenario ufficiale, che viene completamente sconfessata sia dalla media che dallo spread del modello medesimo; eccone la prova..(sempre sulla città di ROMA)

La linea nera rappresanta lo scenario ufficiale, quella rossa la media e la parte colorata in viola lo spread (ovvero il ventaglio probabilistico seguito da tutti gli scenari alternativi del modello medesimo).

Come si può notate dal grafico, anche il modello europeo questa mattina partorisce uno scenario ufficiale fortemente forzato al caldo e assai poco credibile.

Nei prossimi giorni seguiremo la situazione. Ad oggi, questo caldo eccezionale previsto dalle mappe a lungo termine risulta SCARSAMENTE PROBABILE in Italia; ciò non vuole assolutamente dire che farà fresco, ma certe temperature assurde (si parlerebbe di valori oltre i 40°!) non dovrebbero verificarsi.

