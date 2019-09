La pelle d'oca per l'inverno in arrivo...

Adoro osservare il giallo dei larici e il rosso porpora degli aceri contro il cielo azzurro durante i giorni dell'autunno.

Adoro ubriacarmi dei profumi del bosco mentre cadono lente le piogge autunnali.

Adoro le folate di vento freddo di Tramontana mentre passeggio sulla spiaggia d'autunno.



Mi rattristano invece quelle pioviggini cittadine insignificanti del novembre, che rendono le giornate buie, cupe, incolori.

Aspetto con ansia la prima brina nei campi e sui vetri delle auto.



Trasalgo quando il primo rovescio di neve nasconde precocemente il verde dell'erba fino a mezza costa, mescolando due stagioni: l'una giovane e piena di speranze, l'altra vecchia che ha già detto tutto ciò che doveva dire e che ha lasciato in eredità solo un po' di verde, che cerca tenacemente di resistere.



Mi piace incamminarmi in alta quota a piedi a godermi la trasformazione delle gocce in fiocchi, infilarmi nel bianco, uscirne e ripiombare nell'autunno e poi a rituffarmi in inverno.



E' impagabile il risveglio dopo la prima nevicata dell'anno, il silenzio della valle e il profumo d'inverno nell'aria, quell'aria fredda che ti stringe come in un abbraccio.



Non sarò mai abbastanza grato alla vita per le emozioni che può darmi una passeggiata in solitaria nella neve alta, nel silenzio della montagna o anche di un parco cittadino, rotto solamente dall'abbaiare in lontananza dei cani.



Il crocchiare della neve nel bosco incantato, soffocato da una neve bianca come mai, è l'unico rumore che potresti sentire lassù per l'intera giornata, in cui sembra che il mondo non solo si sia fermato, ma che in fondo non sia mai esistito.



Penso all'inverno che sta arrivando e mi viene la pelle d'oca, ringrazio il Padreterno di avermi concesso un'altra occasione per viverlo appieno, anche se magari non sarà all'altezza di altri, anche se non mi regalerà tutte le emozioni che speravo di poter vivere.



Del resto non è mai abbastanza inverno per chi lo ama nel profondo .