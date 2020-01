La NEVICATA memorabile...

Esistono le nevicate perfette? Beh, forse si, forse no, è un discorso soggettivo. Esistono però le nevicate memorabili, quelle che tieni nello scrigno della tua memoria per tutta la vita, quelle che non riesci a cancellare, per l'intensità dei fiocchi, per l'enormità dei fiocchi stessi, per l'omotermia che si è realizzata, cioè per le temperature costantemente al limite che hanno caratterizzato questo evento.



Le immagini che seguono testimoniano uno di questi episodi, dove la neve per 24 ore è caduta con una tale abbondanza anche da sorprendere anche la persona più adulta, anche quella più abituata alle nevicate.



Un'omotermia davvero al limite che è riuscita a resistere grazie ad un'intensità eccezionale delle precipitazioni.

Si tratta di immagini che sono state filmate di notte, nel momento in cui la neve ha cercato strenuamente di resistere al passaggio di stato impostogli dallo Scirocco, sono due minuti struggenti per chi ama questo fenomeno, un ricordo incancellabile: