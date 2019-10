IL TEMPO, le albe e tramonti: perché li fotografiamo?

Ci sono zone dove vivere ormai è un supplizio, imbottigliati nel traffico e inghiottiti dal cemento: ore per andare al lavoro, ore per tornare, soffocati dall'inquinamento, stressati e nervosi. Milioni di persone che vivono in un fazzoletto di territorio pur di non perdere il lavoro faticosamente conquistato.



Persone che non rinunciano a fotografare, a trovare nella natura il conforto anche di un istante da immortalare, conservare, condividere. E così nascono le foto dei tramonti scattate addirittura dentro le auto, quando un semaforo ci impone una sosta forzata.

Sono mille i pensieri che si rincorrono in una giornata ma il contatto con la natura non va perso, perché come dice Frost: "nulla che sia d'oro resta". Gli occhi guardano quei tramonti ma sono i cuori che li vivono.



Certi tramonti semplicemente capitano, vanno tenuti dentro le tasche della nostra vita, sono lo sfondo che diamo a certi momenti, lo specchio dei nostri sentimenti.

Abbiamo bisogno di nutrirci di questi spettacoli, perché l'uomo è in simbiosi con la natura, non con il cemento. Il grande ideale agreste e bucolico di molti cittadini americani, ascoltate ad esempio il compianto John Denver, è anche quello di milioni di italiani che sono scontenti della vita che fanno e cercano conforto in quelle poche schegge di natura che incontrano sul loro cammino nella folle corsa di una giornata sottoposta alla dittatura dell'urgenza e della fretta.

Se l'uomo moderno perdesse anche questo contatto quotidiano con natura ed atmosfera, cosa rimarrebbe di lui? Se non sapesse più sorprendersi come un bambino davanti ad un temporale o ad una nevicata, che emozioni potrà trasmettere ai propri figli e al prossimo? Sarà solo un pover'uomo vuoto.