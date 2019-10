CANCELLATO l'Alto Adige dalle previsioni?

Che le vallate dell'alto Isarco non volessero il meteo di Bolzano era solo uno dei tanti rigurgiti dei tempi dell'odio di molti sudtirolesi contro gli altoatesini e gli italiani che è costato trentadue anni di guerriglia, dal 20 settembre del 1956 al 30 ottobre del 1988: 361 attentati con esplosivi, raffiche di mitra e mine antiuomo.

Ventuno morti, di cui 15 rappresentanti delle forze dell’ordine, due cittadini comuni e quattro terroristi, dilaniati dagli ordigni che loro stessi stavano predisponendo. E poi 57 feriti: 24 fra le forze dell’ordine, 33 fra i privati cittadini.



Dopo anni di convivenza forzata ma (solo) apparentemente più serena, le cose sono peggiorate progressivamente: cartelli dei sentieri solo in tedesco, messe spesso solo in tedesco, italiano sempre più emarginato nelle scuole, tentativi di unificazione all'Austria, televisione italiana praticamente bandita nelle valli più a nord, tutti brutti segnali, nonostante un regime fiscale più che mai agevolato e un benessere che ha pochi eguali sul nostro territorio.



Ora è arrivato un mutamento giuridico sostanziale, destinato a scatenare (speriamo almeno) una polemica clamorosa. La provincia autonoma di Bolzano-Alto Adige non potrà più chiamarsi così, così come la dizione altoatesino scompare per legge.



Si potrà usare al massimo provincia di Bolzano, oppure SudTirol. Lo ha deciso il Consiglio Provinciale di Bolzano. Il Governo Italiano potrebbe impugnare questa legge, ma lo farà?

Per i previsori diventerà difficile usare la dicitura sulla provincia di Bolzano: aldilà del fatto che sarebbe l'unica regione a portare il nome di una città e che è certamente vero che terra di Bolzano è anche la valle di Fleres, ma è altrettanto vero che ogni microclima in zona ha la sua specificità e che la sintesi provincia di Bolzano creerebbe non pochi malintesi.



A questo punto perché non chiamarla davvero Sud Tirolo ma in italiano, gettando via la maschera dell'ipocrisia e lo dico da altoatesino residente in zona per 7 anni.